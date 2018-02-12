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遠航贊助園遊會 金門新春更熱鬧

發稿時間：2018/02/12 18:46

最新更新：2018/02/12 18:46

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）在遠東航空贊助下，金門新春園遊會今年更有看頭，「YOYO甜心－月亮姐姐」和「情歌王子」潘裕文跨海到金齊歡慶。縣府和遠航代表今天邀民眾19日(初四)到縣立體育場歡度佳節。

金門縣政府利用新春假期，以園遊會方式關懷弱勢族群，行之有年；特別的是，遠航今年主動表示希望能參與，促成雙方共同主辦新春園遊會。

「金旺迎春‧集福滿門」園遊會19日在金門縣立體育場前廣場登場。月亮姐姐及潘裕文今天透過VCR，邀請鄉親當天到體育場同樂。

遠航透露，潘裕文兒時因跌倒導致聽小骨斷裂，右耳只能聽見70分貝以上的聲音，雖然聽力有所障礙，但他仍努力不懈，成就音樂路上的夢想，民國96年參加「超級星光大道」獲得第3名。遠航邀請他來表演讓活動深具意義。

除了藝人演出，縣府還廣邀各社區發展協會、舞蹈團體、街頭藝人等，帶來熱鬧、活潑、有趣的表演節目，同時提供卡拉OK歡唱。現場設置了50個風味美食、遊戲、宣導攤位，以及公益彩券盈餘分配暨社會福利宣導等。

金門縣林務所、水產試驗所、農業試驗所、畜產試驗所和防疫所，每年春節年初一到初三聯手舉辦迎新神春農業展，是金門的春節盛會。金門縣副縣長吳成典感謝遠航贊助舉辦園遊會，讓新春活動熱鬧地延長到初四，希望這樣的公益活動年年能舉辦。

社會處表示，金門縣約有200戶中低收入戶，縣府將提供園遊券給中低收入戶、新住民配偶家庭及社會福利機構院民等，鼓勵他們走出戶外，感受社會各界的溫暖。

遠航總經理李承仲表示，活動當天將販售多項飛機上獨家精品，義賣所得全數捐贈給金門縣社會救助基金專戶，運用於社會救助；他期盼遠航的拋磚引玉，能讓善心持續在各地發酵。（編輯：梁君棣）1070212

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