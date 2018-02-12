春節吃喝玩樂趣 林佳龍拍片推舊城輕旅行

台中市長林佳龍（右）與民進黨籍台中市議員江肇國（右2）搭乘公車到台中各景點取景拍短片，歡迎民眾搭公車遊台中。圖為2人在日式建築中體驗品茗。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）春節將近，台中市長林佳龍與台中市議員江肇國日前拍攝短片邀民眾到中、西區遊玩，享受舊城輕旅行；有意參選的陳俞融也製作「中西區年菜地圖」，提供忙碌上班族選購年菜參考。



農曆春節假期何處去，林佳龍、江肇國共同拍攝短片，邀請民眾搭公車遊台中，影片中，2人自台中火車站開心出發，搭上11號綠能公車來到市役所用餐，大啖唐揚雞、大口吸珍珠奶茶，還欣賞館內展示的老照片，享受文化洗禮。



飽餐後，2人步行到刑務所演武場感受古時「習六藝」，在教練指揮下，林佳龍、江肇國親身體驗射箭；接著，轉身走進日式建築感受茶香，輕鬆品茗。



江肇國今天說，民眾可趁春節假期到中、西區來場舊城輕旅行，搭乘10公里免費公車，暢遊中、西區不怕塞車，騎乘iBike穿梭小巷間，欣賞柳川、綠川、文學館等景點，感受舊城文史風情。



幾天後就要過年，年菜該如何準備。有意參選台中市中、西區市議員的陳俞融，挑選了中、西區7家商家，以Google map標示出「中西區年菜地圖」，還把店家的店名、電話及推薦年菜標示在地圖中，方便忙碌上班族選購年菜參考。



陳俞融表示，中、西區有許多美食小吃，還有許多味美價廉的手工年菜，都是自己從小吃到大的春節年菜，彙整出年菜地圖，民眾可照自己預算、需求訂購採買。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070212