/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

春節吃喝玩樂趣 林佳龍拍片推舊城輕旅行

發稿時間：2018/02/12 18:50

最新更新：2018/02/12 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市長林佳龍（右）與民進黨籍台中市議員江肇國（右2）搭乘公車到台中各景點取景拍短片，歡迎民眾搭公車遊台中。圖為2人在日式建築中體驗品茗。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年2月12日台中市長林佳龍（右）與民進黨籍台中市議員江肇國（右2）搭乘公車到台中各景點取景拍短片，歡迎民眾搭公車遊台中。圖為2人在日式建築中體驗品茗。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年2月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）春節將近，台中市長林佳龍與台中市議員江肇國日前拍攝短片邀民眾到中、西區遊玩，享受舊城輕旅行；有意參選的陳俞融也製作「中西區年菜地圖」，提供忙碌上班族選購年菜參考。

農曆春節假期何處去，林佳龍、江肇國共同拍攝短片，邀請民眾搭公車遊台中，影片中，2人自台中火車站開心出發，搭上11號綠能公車來到市役所用餐，大啖唐揚雞、大口吸珍珠奶茶，還欣賞館內展示的老照片，享受文化洗禮。

飽餐後，2人步行到刑務所演武場感受古時「習六藝」，在教練指揮下，林佳龍、江肇國親身體驗射箭；接著，轉身走進日式建築感受茶香，輕鬆品茗。

江肇國今天說，民眾可趁春節假期到中、西區來場舊城輕旅行，搭乘10公里免費公車，暢遊中、西區不怕塞車，騎乘iBike穿梭小巷間，欣賞柳川、綠川、文學館等景點，感受舊城文史風情。

幾天後就要過年，年菜該如何準備。有意參選台中市中、西區市議員的陳俞融，挑選了中、西區7家商家，以Google map標示出「中西區年菜地圖」，還把店家的店名、電話及推薦年菜標示在地圖中，方便忙碌上班族選購年菜參考。

陳俞融表示，中、西區有許多美食小吃，還有許多味美價廉的手工年菜，都是自己從小吃到大的春節年菜，彙整出年菜地圖，民眾可照自己預算、需求訂購採買。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP