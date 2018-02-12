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國民黨桃園市長選舉 21日領表登記

發稿時間：2018/02/12 19:08

最新更新：2018/02/12 19:42

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國民黨桃園市黨部12日正式公告，桃園市長及市議員選舉領表及登記時間將從21日至23日舉行。（國民黨桃園市黨部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月12日國民黨桃園市黨部12日正式公告，桃園市長及市議員選舉領表及登記時間將從21日至23日舉行。（國民黨桃園市黨部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）國民黨桃園市黨部今天正式公告，桃園市長及市議員選舉領表及登記時間，將從21日至23日舉行，其中市長的初選及提名時間將於3月中旬前完成，市議員的部分則會在5月上旬完成。

國民黨桃園市黨部今天發布新聞表示，桃園市107年直轄市長、市議員相關選舉作業時程辦法，經國民黨桃園市委員會及黨中央核定後公告，市長與市議員的領表、登記時間，從21日起至23日，每天上午10時至下午4時在桃園市黨部辦理。

桃園市黨部表示，市長、市議員登記需具備公職人員選舉罷免法之資格，同時符合排黑條款，入黨或回復黨籍滿4個月，恢復黨籍滿1年。領表時除本人持身分證或黨證，也可由他人出具委託書代為辦理，登記以一種選舉及一個選舉區為限。

市黨部主委楊敏盛表示，年底選舉時程及提名作業規劃，都是以市長勝選、市議員席次最大化為考量。

楊敏盛表示，桃園市長的提名將依據民調結果決定候選人，提名的名單經黨中央審核後報請中常會核定，如經協調產生建議提名人選，則不辦理民調。領表人需繳納登記費、保證金及選務作業費共新台幣160萬元，預計3月中旬前完成。

至於市議員提名作業部分，楊敏盛指出，為鼓勵青年及新人參選，只要符合「新人」及「青年」條件的登記黨員，民調結果加權方式依直轄市提名特別辦法規定辦理，35歲以下加權15%、36歲以上40歲以下加權10%，符合新人條件也可加權10%。領表人需繳交55萬元，預計在5月上旬完成。（編輯：卞金峰）1070212

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