金大陽光暖泰北 華文教育注活力

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門大學陽光天使社泰北隊與台灣大學泰北服務學習社，今年寒假共組海外服務團隊到泰國北部華人村落與華文學校服務，進行華語教學和牆壁彩繪，並捐贈圖書。服務團今天回台。



金門大學表示，在教育部、僑委會、外交部和昇恆昌公司、泰國海華協會與駐泰代表處等各界支持下，金大國際暨大陸事務學系副教授林政緯和台大獸醫系教授周崇熙帶領12名學生，寒假期間到泰北服務近4週。其中有3名金大學生李宸恩、林嘉蒨和陳彥如，都是國際系學生。



金大和台大學生這次主要服務地區，位於昔日國軍93師泰北異域孤軍的所在區域，服務對象包括漂排村中興中學、黃果園村群英中學、帕黨村培英中學的幼童與中小學童共500多人，他們開心學習華語，並跟著大哥哥、大姐姐彩繪牆壁、閱讀華文書籍。



兩校大學生以活潑風趣的數位媒體為先導，增加學童興趣，帶領他們領略文學的美好與中華文化的深奧，並考量華語的實用性層面設計相關活動，教學內容更融入環境保護意識、理財與儲蓄概念，以及對生涯規劃的探討。



中興中學校長李靜平表示，很感謝台灣與金門的大學生老師願意到泰北中興中學進行多元教學，讓孩童的中文世界更加豐富，期待明年還能持續給予偏遠山區的華文學校更多支持。



不僅是當地學生收穫滿滿，金大陽光天使社社長李辰恩也說，看到學生漸漸進步與自信的笑容，儘管準備過程很辛苦，但更多的收穫是從學生身上的啟發與反思，一切都很值得。



學生服務團隊同時到滿堂之家育幼院與熱水塘榮民之家等地區服務，並協助編撰泰北義民文史館的文獻資料，凝聚華裔後代的文化向心力，傳遞更多台灣的熱情與關懷。學生今天回到台灣。（編輯：梁君棣）1070212