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新北43工會廣告挺周錫瑋 侯友宜：沒注意

發稿時間：2018/02/12 19:40

最新更新：2018/02/12 19:40

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市43個工會報紙刊廣告支持周錫瑋參選新北市長，可能參選市長的副市長侯友宜受訪時表示「沒注意」。國民黨新北市黨部主委李乾龍則指出，這是選舉人情，他不願表示意見。

新北市政府今天下午舉行元宵燈節小提燈公開記者會，侯友宜及三重區先嗇宮董事長、新北市黨部主委李乾龍都出席，場面熱鬧。

媒體詢問有關新北市43個工會廣告支持周錫瑋一事，侯友宜表示，「沒注意」。他對媒體提問直說：「謝謝」，隨後指出大家還是關心小提燈，比較重要是大家過好年。

李乾龍表示，選舉年到，大家還是要顧及人情，黨部知道是誰策動工會表態、但本來各為其主，這是無可厚非的，每個人也都有心中理想的人選，因此，黨部對此不制止、也不表示意見。

李乾龍表示，3月2日起5天進行初選公告、登記、資格審查，民調會公平公正進行，但沒有誤差的空間，「就算贏一票也是贏」，只要初民調支持度贏一點點就算贏，預定3月25日公告初選結果並報中央核定。

新北市長參選人周錫瑋表示，他感謝勞工等各界跳出來支持他，但他有如小市民面對龐大的市府，市府很多資源及場合都讓「某人」扮演市長的角色，「朱市長」不見，行政資源不能幫某人造勢，國民黨要獲市民信任，各候選人應接受選民的檢驗，做公平競爭，也期待黨部能做些改變。（編輯：卞金峰）1070212

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