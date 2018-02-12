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警察大跳國標舞 安全宣導影片超動感[影]

發稿時間：2018/02/12 19:49

最新更新：2018/02/12 20:14

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屏東枋寮警分局為宣導春節治安及交通拍攝微電影，動員警察、漁民、果農及原住民等，以風靡全球的西班牙神曲Despacito配樂，大跳國標舞。（圖取自屏東縣政府警察局枋寮分局臉書www.facebook.com/fangliaopolice）屏東枋寮警分局為宣導春節治安及交通拍攝微電影，動員警察、漁民、果農及原住民等，以風靡全球的西班牙神曲Despacito配樂，大跳國標舞。（圖取自屏東縣政府警察局枋寮分局臉書www.facebook.com/fangliaopolice）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東枋寮警分局為宣導春節治安及交通拍攝微電影，動員警察、漁民、果農及原住民等，以風靡全球的西班牙神曲Despacito配樂，大跳國標舞，網友讚「最會跳舞的警察」。

這部微電影由愛跳舞、曾經以跳舞拍攝交通宣導短片的前枋寮警分局長蔡耀順擔綱導演，整部微電影動員分局及轄區派出所員警、義警消、漁民、果農、老七佳部落排灣族人及佛光山潮州講堂的志工等百餘人。

枋寮警分局二組組長劉旭浩表示，這部影片全長雖只有2分40秒，但事前準備就超過2週，尤其大家第一次接觸國標舞蹈，內心都怕怕的，幾乎日夜不斷練習，在拍攝時所有人舞力全開，影片極具動感又富宣傳性。

劉旭浩表示，除了聘請專業的攝影師錄製，並出動空拍機凸顯轄內地方特色與美景，包括枋寮漁港、蕭家古厝、雙流森林遊樂區、佳冬戰備跑道、名列世界文化遺產潛力點的老七佳石板屋部落、枋山果園及佛光山潮州講堂。

每個景點就是舞點，微電影中每個舞點還配合了「「飲宴應酬知利害，瓜田李下不應該」、「報案請打110，警政app好便利」、「酒後不開車， 十次車禍九次快，平安是回家唯一的路」、「存提現金別受騙，申請護鈔好安全」等字幕，頗為有趣。

一連串的在地風景和動感舞姿，網友點播驚呼連連，直呼「想來朝聖」，片中不少鏡頭女警大現曼妙舞姿，男警員也不遑多讓，網友連讚「真是最會跳舞的警察」。（編輯：陳怡璇/卞金峰）1070212

枋寮分局微電影宣導，大家相揪來按讚和分享唷～「枋」止收送禮「寮」斷貪污風「分」享拒飲宴「局」內自廉潔

屏東縣政府警察局枋寮分局貼上了 2018年2月6日

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