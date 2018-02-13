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陳菊果菜市場發紅包 民眾打成一團

發稿時間：2018/02/13 10:32

最新更新：2018/02/13 14:46

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高雄市長陳菊（左）13日巡訪三民果菜批發市場，發賀年紅包，預祝攤商新年快樂。中央社記者陳朝福攝 107年2月13日高雄市長陳菊（左）13日巡訪三民果菜批發市場，發賀年紅包，預祝攤商新年快樂。中央社記者陳朝福攝 107年2月13日

（中央社高雄13日電）高雄市長陳菊今天訪視三民果菜批發市場，並發放賀年紅包。不料現場疑私人恩怨發生圍毆，還有人高喊「市長救命」，場面一陣混亂。警方控制現場，陳菊隨後繼續訪視行程。

陳菊在農曆春節前夕巡訪三民果菜批發市場，由於市府曾因執行果菜市場抵觸戶拆建案，引發抵觸戶組自救會多次抗議，轄區高雄市政府警察局三民第二分局調派警力維持現場和周邊秩序。

高雄市議長康裕成陪同陳菊巡訪至市場裡面的攤商區時，採購人潮很多，突然一名男子大叫「市長救命」，隨即被其他民眾壓制，雙方拳打腳踢打成一團，並有一名男子抱著小孩身陷混亂人群中，有採買婦人大叫「有小孩子不要打了」，過程約3分鐘，雙方被拉開後紛爭才平息。

訪視行程一度被打斷，陳菊和康裕成隨後由市場人員帶領轉至他處繼續發紅包。陳菊也當場要求高雄市警察局三民第二分局長黃文哲維護現場秩序。

警方先將衝突雙方隔開管控，包括一人眼角淤青。高雄市政府人員初步了解發生衝突原因是私人恩怨引發，由於雙方暫不提告，警方已留取雙方資料進一步後續處理。

陳菊結束行程準備搭車離去前，有攤商和附近住戶反映，果菜批發市場清晨3時至6時的周邊道路有大批違規停車，嚴重影響行車和交通安全，陳菊應允會趕緊完成設置停車場解決。（編輯：孫承武）1070213

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