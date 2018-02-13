行銷台中花博 吉祥物貼圖賀年篇免費下載

台中市政府表示，台中花博吉祥物亮相後深受民眾喜歡，13日推出第二波LINE貼圖「賀年篇」，共有16款石虎家族及歐米馬的萌翻模樣。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）2018台中世界花卉博覽會將於11月登場，台中市政府今天推出第二波吉祥物LINE貼圖「賀年篇」，共有16款石虎家族及歐米馬的萌翻模樣，加入好友即可免費下載。



市府表示，台中花博吉祥物亮相後深受民眾喜歡，去年第一波LINE貼圖上架短短4小時即超過百萬人次下載，市府官方LINE好友數從71萬2126人大幅增加至331萬492人，因免費貼圖使用期限僅180天，不少民眾反映希望再出第二波LINE貼圖。



回應民眾熱烈期盼，市府今天推出第二波LINE貼圖「賀年篇」，貼圖內容更參考網友在市長林佳龍臉書粉絲專頁上的留言，包含虎爸比讚說「足好」（取自石虎台語諧音）、歐米馬咧齒說「哈囉」、虎爸睡倒在地的「晚安」，以及來虎騎在歐米馬背上說「GO！GO！GO！」等，都結合網友創意設計。



還有歐米馬滿臉黑人問號、樂虎噘嘴說「最愛你惹」、石虎姐弟闖禍時無言的虎媽等貼圖，讓人會心一笑；市府指出，因農曆春節即將到來，樂虎、來虎姐弟也特別拿著春聯向大家賀年，共有16款石虎家族及歐米馬不同表情動作的超萌貼圖，陪伴大家過情人節與農曆新年。



想要下載的民眾，可以從2月13日上午11時起至3月14日晚上11時止免費下載，使用期限180天。（編輯：李錫璋）1070213