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屏東小綠人脫單 求婚版紅綠燈正式啟用

發稿時間：2018/02/13 12:14

最新更新：2018/02/13 14:43

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紅綠燈「小綠人」單身18年，13日在屏東脫單，「求婚版」紅綠燈在紅燈亮起時，「小綠人」跪下向女友求婚；求婚成功後，站起來手牽手，緊接著綠燈，兩人攜手過馬路。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月13日紅綠燈「小綠人」單身18年，13日在屏東脫單，「求婚版」紅綠燈在紅燈亮起時，「小綠人」跪下向女友求婚；求婚成功後，站起來手牽手，緊接著綠燈，兩人攜手過馬路。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）紅綠燈「小綠人」單身18年，今天在屏東脫單，屏東縣長潘孟安特地選在情人節前夕主持「求婚版」紅綠燈啟用儀式，潘孟安表示，元宵節前全縣將有45個路口讓「小綠人」脫單。

在「在屏東縣亮點計畫」中，縣警察局交通隊業務組長程大維在少子化、鼓勵生育的概念下，決定讓紅綠燈的「小綠人」脫單，一方面也吸引行人樂於遵守號誌。

「小綠人」交通號誌2000年在全台各地使用。「求婚版」紅綠燈在紅燈亮起時，「小綠人」跪下向女友求婚；求婚成功後，站起來手牽手，緊接著綠燈，兩人攜手過馬路。

今天的啟用儀式在太平洋百貨公司前舉行，特地邀請明天將登記結婚的一對屏東市新人見證「小綠人」脫單，準新娘說，「讓人感覺很幸福」；一位帶著孩子的媽媽停下車拍照，她表示，有個新氣象，讓人看了溫暖。

潘孟安表示，各地「小綠人」號誌是由100個LED燈製造而成，形單影隻；屏東則是用1024個LED燈組裝而成，運用設計好的動畫程式來呈現細膩的求婚動作，是全球唯一，也是台灣第一，希望能夠吸引年輕人在屏東成家、築夢，在少子化中為國家製造競爭力。

潘孟安表示，「求婚版」紅綠燈目前在屏東市、潮州鎮及枋寮火車站、東港車站、東琉碼頭及墾丁大街等25個路口裝設，元宵節前將再增設20個，全縣第一階段將有45個路口有「求婚版」紅綠燈。

縣警局交通隊表示，民眾在25日前拍攝3處路口的「求婚版」小綠人照片，上傳到縣警局交通隊粉絲專頁並按讚，就有機會得到價值新台幣1800元的安全帽，交通隊準備有30頂安全帽抽獎。（編輯：孫承武）1070213

紅綠燈「小綠人」13日在屏東脫單，屏東縣長潘孟安（前右2）特地選在情人節前夕主持「求婚版」紅綠燈啟用儀式，並邀請將在14日情人節登記結婚的一對新人共同見證。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月13日紅綠燈「小綠人」13日在屏東脫單，屏東縣長潘孟安（前右2）特地選在情人節前夕主持「求婚版」紅綠燈啟用儀式，並邀請將在14日情人節登記結婚的一對新人共同見證。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月13日
屏東縣13日舉行「求婚版」紅綠燈啟用儀式，特地邀請將在14日情人節登記結婚的一對新人見證「小綠人」脫單。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月13日屏東縣13日舉行「求婚版」紅綠燈啟用儀式，特地邀請將在14日情人節登記結婚的一對新人見證「小綠人」脫單。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月13日
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