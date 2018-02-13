金門雙喜臨門 交通船首航低地板公車啟用

金門縣車船處新購置的低地板公車13日啟用，方便年長者上下車；金門縣議會議長洪麗萍（左起）、縣長陳福海、立委楊鎮浯等人體驗。中央社記者黃慧敏攝 107年2月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門交通建設今天雙喜臨門，連接大小金門的交通船「金烈之星」客輪首航，還有4輛全新低地板公車投入本島營運；地方各界人士和鄉親觀禮，見證離島交通新里程碑。



目前航行大小金門的交通船有仙洲、太武、浯江號3艘，其中太武及浯江都已老舊。金烈之星是全鋁合金快速交通船，造價約新台幣1億3000萬元，內部寬敞，還有無障礙設施。



金烈之星首航典禮上午10時在烈嶼鄉（小金門）九宮碼頭，金門縣長陳福海率各級首長出席。典禮後大家乘船體驗，從九宮航行到大金門水頭碼頭，普遍反應航程安靜平穩；擔任首航的資深駕駛陳安全也說，雙體船的客輪比過去舒適不少。



首航儀式中，陳福海歡迎新船加入金烈水道，為觀光客和鄉親帶來便捷舒適的服務。金門縣議會議長洪麗萍提到，前縣府編列5000萬預算計劃購置15年的中古船，充實大小金門交通疏運能量，遭議會打回票，陳福海上任後編列1億多預算，才讓鄉親有全新的交通船。



令人振奮的是，金烈之星原訂4月交船，現在提前近3個月，甚至可趕在農曆春節時投入營運，洪麗萍形容，這是送給鄉親的春節大紅包。



金烈之星總長33公尺、寬8.2公尺，吃水1.3公尺，總載重量約40公噸。車船處處長許一傑解釋，新船的特色是具備破浪式雙體船、輕量化、提升船體結構強度等，可乘載153人，加上4部汽車或50部機車，最高船速達20節以上。



在完成金烈之星剪綵後，所有賓客搭乘新船首航前往水頭碼頭，參與新採購的4輛低地板公車啟用典禮。



許一傑說，有鑑於高齡化社會來臨，近年來公車採購車型都以低地板公車為主，不僅方便年長者上下車，也符合中央無障礙乘車環境政策，今年更積極爭取中央補助6輛低地板公車，其中2部已在106年底交車營運，這次啟用的4部新車，每部造價約570萬。



車船處預計到年底低地板公車數量可達到19輛，占所有公車數量達25%，整體車齡也可降到8年以內。許一傑並說，今年會陸續在公車上建置免費wifi，同時提供需求反應公共運輸服務，照顧偏遠地區民眾行的需要。（編輯：孫承武）1070213



