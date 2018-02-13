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春節遊南投 日賞櫻花玩樂園夜逛燈會

發稿時間：2018/02/13 12:47

最新更新：2018/02/13 12:47

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）春節遊南投，白天可賞櫻花，夜間再逛花燈，還有樂園推出生肖屬狗民眾免費入園優惠，也有業者推出一系列祈福祭典，讓遊客感受濃濃春節氣氛。

南投燈會今年增設埔里水上燈區，主場地則位於南投會展中心，除數百盞花燈夜間光彩奪目，還有水舞秀、明華園總團演出、四川民俗文化表演、銅梁火龍、陝西安塞腰鼓、海寧皮影戲，活動豐富，還可順道到南投國際沙雕藝術文化園區，欣賞今年全新作品。

南投市、集集鎮、名間鄉公所配合舉辦地方燈會，場地分別位於南投市中山公園、集集鎮假日廣場及綠色隧道、名間鄉松柏嶺受天宮，其中受天宮燈區以可愛版玄天上帝為主燈，周邊搭配化身狗型態的七星神，還有雷射光束及燈光特效。

溪頭妖怪村15日到20日舉辦鳳凰山神敬天祈福祭典，15日除夕晚間敲響平安鼓，陪伴旅客迎接農曆新年，大年初一到初五，妖怪村明星枯麻和八豆也會發放祈福紅包，另外，業者與乖乖公司合作，推出溪頭限定的「怪怪乖乖」餅乾，遊客參加活動就有機會獲得。

泰雅渡假村15日到20日推出生肖優惠，生肖屬狗的民眾憑身分證件可免費入園。渡假村行銷企劃部經理李浩瑋今天說，春節舉辦幸福狂歡祭，規劃金犬賀歲特別節目，欣賞原住民樂舞表演，還有可愛活潑的卡通明星歡樂秀，有趣舞蹈及互動遊戲讓大小朋友都喜歡。

九族櫻花祭持續到3月4日，九族文化村經理黃瑞奇表示，園區5000棵櫻花陸續綻放，觀山樓附近種植的八重櫻花開約8到9成，櫻花湖八重櫻花開約6到7成，另外吉野櫻目前約開3成，春節期間可達5成，除賞櫻花，還有熱鬧的日本特產街、浴衣變身、人力車、搭透明水晶纜車俯瞰日月潭。（編輯：黃于）1070213

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