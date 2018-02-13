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花蓮地震 澎湖官兵捐血春聯祝福

發稿時間：2018/02/13 13:10

最新更新：2018/02/13 14:58

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花蓮地震造成重大傷亡，澎防部包括本部連、混砲營、裝騎營、通信營、一支部等官兵，更以行動由政戰主任劉強華率官兵，連日來在戰備之餘，分批輪流前往馬公捐血站，以行動來捐血響應賑災，盡一份心力。中央社 107年2月13日花蓮地震造成重大傷亡，澎防部包括本部連、混砲營、裝騎營、通信營、一支部等官兵，更以行動由政戰主任劉強華率官兵，連日來在戰備之餘，分批輪流前往馬公捐血站，以行動來捐血響應賑災，盡一份心力。中央社 107年2月13日

（中央社澎湖縣13日電）澎湖防衛部所屬第一支援指揮部官兵在花蓮地震後，在海的一方除了捐血外，也寫了春聯「天官賜福盛百花、佑民保家護花蓮」、橫批「國軍與你共甘苦」，以行動來關懷花蓮鄉親。

明天就是除夕，由於花蓮地震造成重大傷亡，澎防部包括本部連、混砲營、裝騎營、通信營、一支部等官兵，更以行動由政戰主任劉強華率官兵，連日來在戰備之餘，分批輪流前往馬公捐血站，以行動來捐血響應賑災，盡一份心力。

澎防部所屬的第一支援指揮部澎湖聯保廠輔導長林聖凱率官兵，除了挽袖捐血外，更由官兵揮毫「天官賜福盛百花、佑民保家護花蓮」上下對聯和橫批「國軍與你共甘苦」等春聯，來張貼在部隊門首，字裡行間，莫忘花蓮地震受災百姓，一起祈福加油，早日重建家園，在春節期間倍感溫馨。（編輯：孫承武）1070213

澎湖防衛部所屬第一支援指揮部官兵在花蓮地震後，揮毫「天官賜福盛百花、佑民保家護花蓮」上下對聯和橫批「國軍與你共甘苦」等春聯，來張貼在部隊門首，字裡行間，莫忘花蓮地震受災百姓，一起祈福加油。中央社 107年2月13日澎湖防衛部所屬第一支援指揮部官兵在花蓮地震後，揮毫「天官賜福盛百花、佑民保家護花蓮」上下對聯和橫批「國軍與你共甘苦」等春聯，來張貼在部隊門首，字裡行間，莫忘花蓮地震受災百姓，一起祈福加油。中央社 107年2月13日
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