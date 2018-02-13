/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震
>rss

林佳龍訪猶太人大屠殺紀念館 盼訂人權教育法

發稿時間：2018/02/13 13:15

最新更新：2018/02/13 14:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市政府13日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍（前左2）前往以色列參加「全球市長會議」，12日在主辦單位安排下參訪以色列猶太人大屠殺紀念館。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月13日台中市政府13日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍（前左2）前往以色列參加「全球市長會議」，12日在主辦單位安排下參訪以色列猶太人大屠殺紀念館。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市長林佳龍前往以色列參加「全球市長會議」，12日在主辦單位安排下參訪以色列猶太人大屠殺紀念館時指出，期待中央進一步訂定人權教育法，讓人權觀念深入人心。

台中市政府今天發布新聞稿指出，林佳龍12日在全球市長會議主辦單位安排下，與各國市長一同參訪以色列猶太人大屠殺紀念館，透過真實紀錄片、虛擬影像、歷史照片及猶太人倖存者所捐獻文物，深入了解這段二次大戰納粹大屠殺的黑暗史，同時參與哀悼儀式，祈求世界和平。

林佳龍表示，以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄、研究且公開展示，讓全世界一起反思；而台灣過去面對228等白色恐怖及戒嚴，目前除了通過「促進轉型正義條例」，盼進一步制訂人權教育法，並落實人權教育，避免類似不幸事件再發生，創造世界和平。

林佳龍指出，這段歷史固然令人悲傷，但也敬佩以色列政府將歷史加以記錄、研究且公開向世人展示，對於轉型正義的全面反思，具有相當重要的教育意義。類似的事件不只發生在二次大戰，人類歷史上也有很多主政者利用國家暴力不當傷害人民生命、家庭及一切，台灣剛通過「促進轉型正義條例」，可參考以色列及歐美國家所建立的法治與努力。

林佳龍認為，市府這三年以來，逐步建構白色恐怖時期的口述歷史，也將2月28日至4月7日的言論自由日期間，擴大舉辦為人權文化季，目的就是為了推動人權教育，讓社會下一代了解歷史過去所犯的錯誤，並從中加以反省檢討，避免災難再發生。此外，市府也希望藉由教育角度，將人權理念深入到學校，期待中央進一步訂定人權教育法，讓人權觀念深入人心。（編輯：李錫璋）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP