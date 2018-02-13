林佳龍訪猶太人大屠殺紀念館 盼訂人權教育法

台中市政府13日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍（前左2）前往以色列參加「全球市長會議」，12日在主辦單位安排下參訪以色列猶太人大屠殺紀念館。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市長林佳龍前往以色列參加「全球市長會議」，12日在主辦單位安排下參訪以色列猶太人大屠殺紀念館時指出，期待中央進一步訂定人權教育法，讓人權觀念深入人心。



台中市政府今天發布新聞稿指出，林佳龍12日在全球市長會議主辦單位安排下，與各國市長一同參訪以色列猶太人大屠殺紀念館，透過真實紀錄片、虛擬影像、歷史照片及猶太人倖存者所捐獻文物，深入了解這段二次大戰納粹大屠殺的黑暗史，同時參與哀悼儀式，祈求世界和平。



林佳龍表示，以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄、研究且公開展示，讓全世界一起反思；而台灣過去面對228等白色恐怖及戒嚴，目前除了通過「促進轉型正義條例」，盼進一步制訂人權教育法，並落實人權教育，避免類似不幸事件再發生，創造世界和平。



林佳龍指出，這段歷史固然令人悲傷，但也敬佩以色列政府將歷史加以記錄、研究且公開向世人展示，對於轉型正義的全面反思，具有相當重要的教育意義。類似的事件不只發生在二次大戰，人類歷史上也有很多主政者利用國家暴力不當傷害人民生命、家庭及一切，台灣剛通過「促進轉型正義條例」，可參考以色列及歐美國家所建立的法治與努力。



林佳龍認為，市府這三年以來，逐步建構白色恐怖時期的口述歷史，也將2月28日至4月7日的言論自由日期間，擴大舉辦為人權文化季，目的就是為了推動人權教育，讓社會下一代了解歷史過去所犯的錯誤，並從中加以反省檢討，避免災難再發生。此外，市府也希望藉由教育角度，將人權理念深入到學校，期待中央進一步訂定人權教育法，讓人權觀念深入人心。（編輯：李錫璋）1070213