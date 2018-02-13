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兩門煙火隔海對放 金廈同慶春節

發稿時間：2018/02/13 13:41

最新更新：2018/02/13 13:41

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門與廈門春節煙火將於年初一晚上8時同步施放；金門縣政府表示，今年增加8吋高空煙火，預計施放2234發，規模相較往年大，預計比往年精彩，要讓鄉親感受濃濃年味。

金門縣政府表示，今年兩岸煙火以「樂在金廈」為主題，金門在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口施放煙火，對岸則是在廈門市。觀光處長陳美齡表示，期盼兩地以煙火傳遞祝福，共同歡慶春節，也象徵兩岸和平。

為了增添活動氣氛，今年金門增加活動表演環節與熱食提供，讓民眾和旅客在欣賞表演之餘，更有熱食驅寒保暖。

觀光處說，當晚7時5分到45分先進行戰鼓、樂團演唱和祥獅獻瑞等表演活動。煙火訂8時登場，內容有「金狗賜福、福旺廈門之喜迎新春」、「海口如畫」、「人傑地靈」、「樂在其中」和「嚮往未來」。

觀光處指出，這些煙火運用大網幕、佛光、紅虎尾、高低空交叉齊放、動態山水等圖案，展現金廈文化，優良人居環境，彰顯開拓、創新的時代精神與城市魅力，表達金廈對美好未來的嚮往與憧憬，營造濃厚新年節慶氛圍。

此外，當睌6時20分現埸提供熱食，有麵線、鹹粥、紅豆湯圓與薑茶等。而為了方便鄉親到烈嶼觀賞春節煙火，車船處將協助車、船運輸工具調度，九宮碼頭到活動會場有專用車輛接駁。接駁時間從6時到深夜11時。1070213

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