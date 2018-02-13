台北燈節主燈設計師談理念 駁斥抄襲

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北燈節主燈「幸福魔力狗」昨天亮相，設計師陳政守今天說，3隻狗象徵著3個族群相互扶持、共創未來，狗瞇瞇眼的樣子則是要表達幸福感，駁斥抄襲說。



「幸福魔力狗」亮相後，「民視」報導指其恐抄襲日本藝術家奈良美智的作品「青森犬」。對此，陳政守今天中午接受中央社記者電訪時強調：「300%是原創，1隻狗100%！」



陳政守表示，自己從事設計工作20幾年，「絕對不做這種事情」，對於嘔心瀝血作品被質疑，他坦言相當失望。台北市長柯文哲今天也說，兩者相差太多，一點都不像。



陳政守說，最原始的想法是讓3隻狗堆疊在一塊，但考量到施工不易、成本恐增加，才改為3隻狗手牽手，他闡述設計理念，主燈以台灣土狗為原型，顏色有金、銀、紅3色。



金色狗背上將在LED照射下出現海洋圖騰，象徵著台灣老祖先幾百年前渡海來台，不畏風雨、墾荒精神；銀色狗背上出現十方紋，象徵著東南西北、四面八方，代表著從世界各國到台北定居的「新台北人」；紅色狗背上則是凱達格蘭圖騰，是原住民的圖騰，此外，紅色也代表著熱情與活力。



他說，3隻狗手牽著手代表3族群互相扶持、相親相愛的團結精神，瞇瞇眼的樣子呈現幸福感，彼此要攜手共創更美好的未來。



柯文哲今天上午出席2018士林官邸鬱金香展，會後受訪時表示，他看「幸福魔力狗」與青森犬，怎麼看都不像。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070213