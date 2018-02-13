遇見荷蘭 士林官邸鬱金香展繽紛登場

「2018士林官邸鬱金香展－遇見荷蘭」13日登場，多種鬱金香美不勝收，增添新春年節氣氛。中央社記者謝佳璋攝 107年2月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）士林官邸今天起至28日展出3萬株色彩繽紛的鬱金香，還有特殊品種如羽狀花型、單瓣杯狀花型及深紫色近乎全黑的鬱金香，台北市公燈處保守估計，至少有30萬人前往參觀。



台北市長柯文哲出席2018士林官邸鬱金香展開幕式致詞時說，士林官邸是台北市的後花園，像是去年12月舉辦菊展，參與人次達55萬人次，完全破紀錄，在這成功基礎上搭配陽明山花卉試驗中心的各式花卉，決定展出鬱金香。



鬱金香展以「遇見荷蘭」為題，現場除展出20幾種白、紅、紫、黃、粉、雙色、單瓣杯狀花型、羽狀花型、重瓣冰淇淋花型的鬱金香外，還有荷蘭風車、木鞋。



台北市工務局公園路燈工程管理處園藝管理所主任賀綺華受訪時表示，士林官邸首度展出鬱金香，去年10月向荷蘭進口種球後，到南投埔里高冷地區栽培到花苞出現，再移植到士林官邸，前後約花費4個月時間。



賀綺華說，原本設定鬱金香在農曆初一至初十期間開得最漂亮，但2月初遇到寒流，花期掌握困難，很擔心開得零零落落，所幸今天開幕仍開了6成。



她說，鬱金香還有特殊品種，會陸續換花，下一波換花期約是22日，會有深紫色近乎黑色的鬱金香，她保守估計，今天起至28日展覽期間至少會有30萬人前往賞花。



現場鬱金香幾乎盛開，吸引眾多民眾駐足圍觀、拍照。（編輯：管中維）1070213





2018士林官邸鬱金香展13日起展開，現場除了展出色彩繽紛的鬱金香，還有荷蘭風車、木鞋等，吸引許多民眾前往參觀。中央社記者梁珮綺攝 107年2月13日

2018士林官邸鬱金香展13日起開跑，展出3萬株色彩繽紛鬱金香，還有特殊品種如單瓣杯狀花型、羽狀花型等。中央社記者梁珮綺攝 107年2月13日

2018士林官邸鬱金香展13日起開跑，以「遇見荷蘭」為主題，展出3萬株色彩繽紛鬱金香。中央社記者梁珮綺攝 107年2月13日