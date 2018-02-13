柳川整治帶動人潮 第五市場買氣倍增

台中市柳川完成第一期整治工程後，參觀人潮絡繹不絕，帶動鄰近的第五市場買氣倍增。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市柳川完成第一期整治工程後，參觀人潮絡繹不絕，帶動鄰近的第五市場買氣倍增，台中市經發局今天表示，柳川風華再現效益擴大中，第五市場受惠程度更明顯。



柳川成功整治，不但吸引人潮，也帶動鄰近的第五市場及周邊地區發展。第五市場自治會長李西東表示，第五市場被作家劉克襄稱為「舊城的心肺」，是台中在日治時期販售農產品的重要市集，也是老台中人暱稱的「第五百貨」，充滿庶民文化色彩，每逢佳節都吸引人潮採買。



李西東說，自己已連續開賣6年的百元年菜，往年都吸引人潮採買，今年更吸引外縣市民眾搶購，甚至還有遠從基隆、台北、高雄等縣市的民眾聞香而來，人數成長較往年加倍，銷售額更是翻倍成長，因此帶動周邊店家買氣，更有在地的老人家跟他說，在第五市場附近住了近70年，今年是第一次看到人潮天天爆滿。



對今年買氣的突破性成長，李西東分析，市長林佳龍重視傳統市場發展，市府協助市場軟硬體設施更新，新增廣播、網路等設備，加上第五市場的環境整潔，公廁經過整理後，被消費者形容為飯店的公廁，相當乾淨，具有小而美的特色。



此外，鄰近的文學館也帶動觀光人潮，市府整合文學館和第五市場，規劃「文學市場」，陸續推出許多活動，加上柳川成功整治，吸引遊客到舊城區走動，也讓市場消費者不侷限於在地基本客源，進一步吸引外縣市遊客到市場購買年菜。（編輯：施燕飛/李亨山）1070213