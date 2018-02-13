基隆東岸商場14日開幕 空中跑道眺望港灣

基隆東岸商場14日正式開幕，商場頂樓並建置空中跑道，民眾可在此眺望微笑港灣美景，市長林右昌（右2）13日前往視察表示，當初在規劃時就是希望提供民眾寬敞視野，「這裡是大家的公園。」中央社記者王朝鈺攝 107年2月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）基隆東岸商場明天正式開幕，共有包含米其林一星餐廳「莆田」在內15個品牌進駐，頂樓並建置空中跑道，民眾可在此眺望微笑港灣美景。



兼具休閒、餐飲及運動的基隆東岸商場（E SQUARE）明天正式開幕，整修過後的商場不僅將原本老舊建築變身多功能複合式商場，並引進國內外知名品牌進駐，成為嶄新公共空間。



市長林右昌今天在業者陪同下前往視察環境，在2樓觀景平台受訪表示，商場當初在規劃時就是希望提供民眾和外地遊客寬敞的視野，能夠眺望基隆市最美麗的港景，未來民眾即便沒有消費也能自由進出，「這裡是大家的公園」。



林右昌表示，頂樓建置的露天跑道，民眾不僅能就近散步還能欣賞郵輪，也將成為市民最佳休憩據點，搭配歷久彌新的廟口夜市，為來自全球各地的郵輪旅客增添不少遊逛樂趣。



交通旅遊處指出，商場1樓開放式7米大道明亮且寬敞，帶給民眾全新視覺享受，民眾未來在公車循環站下車後還可通往市民廣場及文化中心。（編輯：方沛清）1070213