南台中家扶募集獎助學金 還缺150萬

（中央社記者郝雪卿台中13日電）農曆春節過後就要開學，南台中家扶中心預計募集獎助學金新台幣300萬元，發放給250名大專及高中職弱勢學生，然而至今只募得約150萬元，希望能在2月底前順利補足缺口。



南台中家扶中心幫助正接受扶助且就學中的孩子，每學期依照學業成績提供獎助學金補助，讓他們能安心上學，期待透過知識累積，未來能翻轉自己的人生。



南台中家扶中心主任洪健胤表示，106學年度第二學期預計募集獎助學金300萬元，發放給140名大專研究所學生，以及110名高中職學生，目前尚有150萬元缺口，希望民眾慷慨解囊，期待能在2月底開學前補足，如期發放獎助學金，讓孩子們開心迎接新學期。



台中市全生內兒科診所院長林遠宏自30年前起，每年以4萬元到8萬元不等的金額捐款投入獎助學金，至今已超過百萬元。林遠宏表示，自己念大學時，家中突遭變故，父親靠標會、貸款讓他完成學業，他深知沒錢讀書的辛苦，因此長期不間斷地捐款給南台中家扶，幫助家境清寒的學生。



小玥與姊姊來自單親家庭，爸爸獨撐家計，兩姊妹花在求學路上較同儕辛苦，寒暑假要打工支付自己的生活費用，幸好有助學人幫助，她們很珍惜資源，在課業上認真表現，雖然家境不富裕，妥善利用獎助學金，最後順利升學，甚至完成夢想出國留學。



小玥去年剛從法國商學院交換學生回國；姊姊曾經到英國留學一年，目前在外商公司工作。小玥表示，每學期的獎助學金對她們來說很重要，讓她們不用擔心學費，甚至有機會到國外留學，「出國後，感覺開了眼界，也才發現自己的渺小跟不足，真的很感謝家扶與捐款人」。（編輯：管中維）1070213