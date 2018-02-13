白沙屯拱天宮聯絡道通車 媽祖路燈裝飾吸睛

苗栗白沙屯拱天宮周邊道路狹小又有海線鐵路阻隔，為紓解壅塞車潮，苗栗縣政府新闢拱天宮聯絡道路，13日通車，路燈上的媽祖意象裝飾格外吸睛。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香已成年度宗教盛事，但拱天宮周邊道路狹小又有海線鐵路阻隔，為紓解壅塞車潮，縣府新闢拱天宮聯絡道今天通車，路燈上的媽祖意象裝飾格外吸睛。



通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香已逾百年歷史，全程往返逾400餘公里，是全台歷史最久、路程最遠的進香活動，路線、行程飄忽不定，全依媽祖旨意而行，不僅為年度宗教文化盛事，也被文化部指定為國家重要民俗的無形文化資產。



然而通往拱天宮的道路狹小難行，又有海線鐵路橫越，每逢假日或年度進香期間，各地湧入的車流常造成平交道壅塞回堵至台1線，人車爭道險象環生。



縣府透過立委陳超明爭取交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」新闢拱天宮聯絡道路工程，所需約新台幣3.3億元經費，由中央補助2億9040萬元，地方配合款3960萬元則由拱天宮管理委員會全額贊助。



拱天宮聯絡道路工程自105年9月動工興建，今天通車啟用，經徵詢拱天宮管委會及地方意見，路名定為拱天路，其中最重要的跨越台鐵高架橋梁命名為「拱天聖母橋」。



通車典禮由縣長徐耀昌、陳超明、公路總局第二區養護工程處副處長謝俊雄、拱天宮管委會主委洪文華、苑裡鎮長杜文卿及多名地方民代共同剪綵，拱天宮轎班人員特別肩扛天上聖母鑾轎，走過新闢道路，沿路的路燈上，金黃色媽祖意象裝飾格外醒目，也別具意涵。



徐耀昌指出，嶄新的拱天路及拱天聖母橋在農曆年前通車，將有效改善以往平交道交通瓶頸，讓白沙屯居民及信徒車輛進出更加安全順暢。（編輯：張芷瑄/管中維）1070213