蔡其昌為偏鄉童爭取遮風避雨活動空間

立法院副院長蔡其昌13日會勘台中市清水區建國國小活動中心新建工程，盼透過中央、地方相互配合，讓偏鄉孩子有安全的活動空間。中央社記者趙麗妍攝 107年2月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）立法院副院長蔡其昌今天會勘清水區建國國小活動中心新建工程及梧棲區中正國小人行道改善計畫，盼透過中央、地方相互配合，讓偏鄉孩子可有遮風避雨且安全的活動空間。



蔡其昌今天邀集教育部國教署署長邱乾國、內政部營建署副署長吳宏碩及台中市政府教育局副局長劉火欽、台中市議員王立任及多位地方代表共同會勘。



蔡其昌表示，不管多偏遠的學校都應該要有活動中心，學校的軟硬體設備要做好，孩子才能無後顧之憂地就學。



他指出，建國國小學生數不斷增加，但學校裡並無室內的學生活動中心，辦理活動常受場地、空氣品質或天候因素等限制，影響學童運動教學。



蔡其昌說，活動中心增建可促進學生五育均衡發展，也可增進社區學校資源共享。總經費新台幣8300萬元，申請國教署補助3800萬元，其餘由台中市政府配合支出。



梧棲中正國小因周邊的人行道年久失修，路面凹凸不平，不利行人及學童行走，會勘後決議由梧棲區公所提案，總經費1500萬元，申請營建署補助750萬元，其餘部分由市府協助補足。（編輯：管中維）1070213