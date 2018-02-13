高市體育處升格運動發展局　最快7月掛牌

（中央社高雄13日電）高雄市政府市政會議今天審議通過高雄市政府組織自治條例修正案，將原秘書處更名為行政暨國際處、教育局體育處升格成立運動發展局。



這項組織修正案還要送議會審議通過，如果順利通過，將要送銓敘部及行政院備查，最快7月掛牌。



市政會議今天審議通過「高雄市政府組織自治條例修正案」與「高雄市運動發展基金收支管理及運用自治條例草案」將依規定送市議會審議，如果確定成立，高市府將會有31個一級機關局處。



教育局長范巽綠指出，體育處目前為教育局的二級機關，民國97年由體育場改制為體育處，至今邁入第11年。她說，過去10年，高雄市致力運動觀光經濟的提升、運動產業的推動，已建立深厚的基礎。



市府以去年體育署公布，高雄市的運動消費支出總值約新台幣146.5億元，另據體育署調查去年高雄市運動規律人口有33.1%，尤其運動賽事場次也很密集。



中國國民黨高雄市議員黃紹庭告訴中央社記者，支持這項計畫，有助於提升市民運動體能，也建議應整併其他關聯局處，如水利局、農業局和海洋局，可精減人事支出；民主進步黨高雄市議員沈英章也說，希望體育處脫離教育局，才能有充裕的發展經費。



至於秘書處改制為行政暨國際處，處長陳瓊華指出，是市府肯定秘書處致力國際事務的發展成果，透過機關重新定位、專責國際事務，宣示高雄國際化路線明確的決心。（編輯：張芷瑄/管中維）1070213