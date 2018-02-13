模擬空氣品質不良 新北演練緊急應變

新北市政府針對空氣品質紅色警示日訂定緊急應變機制，成立「新北市空氣品質防制指揮中心」，13日演練緊急應變。圖為環保局查核工廠是否依照證件操作固定污染源。（環保局提供）中央社記者黃旭昇傳真 107年2月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府針對空氣品質紅色警示日訂定緊急應變機制，於空品不良時成立「新北市空氣品質防制指揮中心」，今天演練緊急應變。要瞭解空氣品質概況，可下載「環境即時通」APP。



為讓民眾即時掌握環境資訊、提前做好防護準備，環保署製作環境即時通APP，針對各種環境指標包含細懸浮微粒（PM2.5）、紫外線和河川汙染，給民眾和敏感族群適時的外出建議。



新北市府今天下午演練模擬市府環保局收到環保署預報北部空氣品質區次日空氣品質指標大於150的資訊後，立即緊急應變三級開設；後陸續依空氣品質不良程度二級、一級開設演練。



新北市空氣品質防制指揮中心因空品不良而達一級開設標準時，指揮層級將拉高至副市長葉惠青主持。今天演練採取「提高管制層級」、「提早應變減量」、「提前行動回報」等3項方式應變處置。



市府14個相關局處依「預報監測」、「組織發布」、「應變行動」、「減量回報」、「組織解除」等步驟完成演練。



環保局空氣品質維護科長李俊毅受訪表示，如果達到緊急應變一級開設標準，環保局將通知大型列管工廠包括，台灣電力公司、南亞塑膠、中央印製廠、磚窯瓦窯、染整廠等31家廠商減產、降載或清掃周邊環境。



土城醫院工程、汐止建案等工程也將減量揚塵，包括灑水、覆蓋及加強洗掃，並利用「營建雲」雲端智慧化管理系統，即時回報執行狀況；也將針對醫療院所、學校、社福機構發出警訊。（編輯：方沛清）1070213