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金門出現返鄉人潮 縣長機場迎接

發稿時間：2018/02/13 20:03

最新更新：2018/02/13 21:30

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金門縣長陳福海（右2）13日在金門機場迎接返鄉旅客，並致贈狗年玩偶和福袋，提前祝賀民眾新年快樂。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日金門縣長陳福海（右2）13日在金門機場迎接返鄉旅客，並致贈狗年玩偶和福袋，提前祝賀民眾新年快樂。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）農曆春節將到，金門陸續出現返鄉人潮。縣長陳福海今天到軍機場和民用航空站，迎接返鄉旅客，致贈民眾狗年玩偶和福袋，提前祝賀大家新年快樂。

金門縣政府觀光處統計，軍機今天疏運返台3架次，搭載91名軍人和41名眷屬，加上民眾傷患後送5人和看護6人，合計143人；來金4架次，搭載91名軍人、98名眷屬，加上傷患和看護各2人，總共193人。民航站預估到站49班次、約載客4300人；預估離站49班次、約載客4300人。

金酒公司為體恤民眾等候返鄉的心情，今天起3天每天在金酒公司的機場門市提供熱食，有小湯圓、麵線糊和鹹粥等美食。金酒董事長張鳴仁今天坐鎮門市，和員工服務旅客，期盼讓候機民眾在寒冬返鄉感受金酒的溫暖，旅客倍感溫馨。

此外，金門縣政府與金門航空站聯合舉辦的「慶團圓，過好年」溫馨慶祝活動14、15日兩天登場，明天上午10時由開瑄國小表演「24節令鼓」打頭陣，下午2時由Sweet Candy表演「空姐好Q」舞蹈；15日上午由許翼騰Eaton Hsu帶來「回家的音樂，暖心聆聽」，下午由天震堂表演「祥獅獻瑞」。

此外，金門航空站主任洪念慈表示，為疏解107年度春節期間大量返台旅客，成立「聯合補位單一窗口」服務櫃檯，19日上午6時30起到21日止3天，將提供旅客迅速便捷的補位資訊服務。（編輯：方沛清）1070213

金酒公司13日起連續3天在機場門市提供小湯圓、麵線糊等熱食，縣長陳福海（左）擔任一日店員，分送熱食給旅客。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日金酒公司13日起連續3天在機場門市提供小湯圓、麵線糊等熱食，縣長陳福海（左）擔任一日店員，分送熱食給旅客。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日
金門縣長陳福海（後右2）13日到軍機場迎接返鄉旅客，並致贈狗年玩偶和福袋，提前祝賀大家新年快樂。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日金門縣長陳福海（後右2）13日到軍機場迎接返鄉旅客，並致贈狗年玩偶和福袋，提前祝賀大家新年快樂。中央社記者黃慧敏攝　107年2月13日
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