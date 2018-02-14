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天冷泡湯好時節 金山萬里泡湯趣

發稿時間：2018/02/14 09:46

最新更新：2018/02/14 10:06

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民眾在春節假期可以安排北海岸一日遊，到金山、萬里泡溫泉，順便欣賞海景，享受一趟溫暖的身心靈饗宴。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真 107年2月14日民眾在春節假期可以安排北海岸一日遊，到金山、萬里泡溫泉，順便欣賞海景，享受一趟溫暖的身心靈饗宴。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真 107年2月14日

（中央社記者林長順新北14日電）雖然已是春天，但天氣依然冷颼颼，民眾在春節假期可以安排北海岸一日遊，順便到金山、萬里泡溫泉，欣賞海景，享受一趟溫暖的身心靈饗宴。

金山緊鄰太平洋與台灣海峽，舊名「金包里」，是北台灣兼具自然資源與懷舊風情的好地方，燭臺雙嶼、獅頭山等自然景觀，美不勝收，法鼓山、朱銘美術館等宗教藝術機構，更增添金山的人文風情。

金山溫泉於日治時代便已開發，共有海底溫泉、鐵泉、硫磺泉、碳酸泉4種泉質，主要溫泉區分為金包里溫泉、磺港溫泉及萬里加投溫泉三區，選擇多樣化，加上金山溫泉的泉質極佳、交通便利，使得金山溫泉成為北台灣最受遊客青睞的泡湯勝地之一。

金山、萬里的溫泉屬於大屯山地熱帶，得天獨厚的天然泉水與地熱景觀，每年冬季，許多人偕伴前往享受泡湯樂趣，金山、萬里不同的泉質，不僅能滋潤皮膚、還能促進血液循環。

「泡溫泉，賞海景」是北海岸最獨特的夢幻自然景觀，迎著冷冽的寒風，浸泡在熱呼呼的黃金湯中，讓全身每個細胞暢通無阻。

除了溫泉與自然景致，地方美味更是遠近馳名，像是位於金包里老街上的鴨肉店，每逢假日，成群饕客遠道而來，為的就是一嚐鴨肉的鮮甜口感，不但能吃到鴨肉的美味，還能感受到金山道地的人情味。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070214

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