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石門老梅綠石槽 全台唯一美不勝收

發稿時間：2018/02/14 10:03

最新更新：2018/02/14 10:12

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位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，為全台唯一特殊景觀，由海蝕溝槽和海藻構成，往年造訪最佳時間為3至5月間，但因去年底、今年初氣候變化，綠石槽提早轉綠，民眾可在春節期間前來欣賞奇特的海岸景觀。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真　107年2月14日位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，為全台唯一特殊景觀，由海蝕溝槽和海藻構成，往年造訪最佳時間為3至5月間，但因去年底、今年初氣候變化，綠石槽提早轉綠，民眾可在春節期間前來欣賞奇特的海岸景觀。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真　107年2月14日

（中央社記者林長順新北14日電）老梅綠石槽位於北海岸石門老梅海岸，由海蝕溝槽和海藻構成，往年造訪最佳時間為3至5月間，但因去年底、今年初氣候變化，綠石槽提早轉綠，民眾可在春節期間體驗綠地毯的滋味。

位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，為全台唯一特殊景觀，美不勝收，「綠石槽」在地理名詞中，應稱為「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是大屯火山爆發後，遺留在海岸邊的火山礁岩，在波浪長期沖刷下，質地鬆軟的部分被侵蝕，留下較堅硬的部分形成溝槽。

這種特殊的石槽地形景觀，在冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，也開始滋生「石蓴」、「裂片石蓴」和「扁石髮」等綠色的海藻，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，形成令人驚嘆不已的「綠石槽」海岸景觀。

過去綠石槽只出現在3至5月份，隨後海藻就在夏日陽光的曝曬下消失，不過，由於去年底、今年初氣候變化，綠石槽提早轉綠，讓這片季節限定的綠地毯增添了北海岸翠綠的景色。

綠石槽的美景，經常吸引來自全台各地的專業攝影師來此捕捉美景及拍攝婚紗照。

北海岸及觀音山國家風景區管理處提醒民眾，綠石槽在遊客的踩踏下已面臨生存危機，希望遊客能留在沙灘上觀賞，不要踩到綠石槽的範圍，尤其綠石槽上方相當滑溜危險，萬一滑倒受傷，就得不償失了。（編輯：施燕飛／卞金峰）1070214

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