/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 情人節金與正俄羅斯香港巴士
>rss

走春來這裡 年初三四東港東隆宮開智慧

發稿時間：2018/02/14 10:51

最新更新：2018/02/14 14:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東東港東隆宮廟方表示，大年初三、初四（2/18日、2/19）上午9時到下午5時，是東隆宮舉辦開智慧活動的年度盛事，家中有考生的不妨在春節假期前來參加。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月14日屏東東港東隆宮廟方表示，大年初三、初四（2/18日、2/19）上午9時到下午5時，是東隆宮舉辦開智慧活動的年度盛事，家中有考生的不妨在春節假期前來參加。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）今年有考生的家庭，春節假期走春不妨到屏東東港東隆宮，年初三及初四廟方舉辦開智慧活動，由「倉頡神」為學子開智慧，祝福考生金榜題名。

zoom in 屏東東港東隆宮年大年初三、初四（2/18日、2/19）舉辦開智慧活動，由「倉頡神」（圖）為學子開智慧，祝福考生金榜題名。（東隆宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日屏東東港東隆宮年大年初三、初四（2/18日、2/19）舉辦開智慧活動，由「倉頡神」（圖）為學子開智慧，祝福考生金榜題名。（東隆宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日

廟方表示，大年初三、初四(2/18、2/19)上午9時到下午5時，是東隆宮舉辦開智慧活動的年度盛事，每年只有這兩天，會在後殿二樓的先師殿舉辦開智慧儀式，先師殿中的正龕為倉頡、左龕為孔子、右龕為孟子，襯托出先有造字而後有文教的傳承，由倉頡為學子們開智慧，形成了在地獨特的文化習俗。

廟方指出，今年廟方也特別邀請多位校長擔任開智慧儀式的貴賓，為學子們執筆開智慧，祈求學子與考生們在新的一年學業進步、金榜題名，前來開智慧的學子們將獲精美紅包袋，紅包袋上印有Q版彩繪的溫王爺、王船與相關迎王祭典人物的造型。

東隆宮三年一科的迎王祭典今年將在10月份舉行，廟方各項活動特別豐盛，王船已經造好安座在廟內讓民眾膜拜，並有祈福牌讓民眾許願，在燒王船祭典時，一併讓溫王爺帶上天庭;今年也配合迎王祭典，廟方設計印有溫王爺的招財錢母紅包袋，年初一開始，發放給民眾，宣揚戊戌正科的東港迎王祭典活動。（編輯：張銘坤）1070214

屏東東港東隆宮年大年初三、初四（2/18日、2/19）舉辦開智慧活動，廟方表示，今年春節設計Q版溫王爺紅包袋與發財金發放給民眾。（東隆宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日屏東東港東隆宮年大年初三、初四（2/18日、2/19）舉辦開智慧活動，廟方表示，今年春節設計Q版溫王爺紅包袋與發財金發放給民眾。（東隆宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP