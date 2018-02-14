走春來這裡 年初三四東港東隆宮開智慧

屏東東港東隆宮廟方表示，大年初三、初四（2/18日、2/19）上午9時到下午5時，是東隆宮舉辦開智慧活動的年度盛事，家中有考生的不妨在春節假期前來參加。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）今年有考生的家庭，春節假期走春不妨到屏東東港東隆宮，年初三及初四廟方舉辦開智慧活動，由「倉頡神」為學子開智慧，祝福考生金榜題名。





屏東東港東隆宮年大年初三、初四（2/18日、2/19）舉辦開智慧活動，由「倉頡神」（圖）為學子開智慧，祝福考生金榜題名。（東隆宮提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日

廟方表示，大年初三、初四(2/18、2/19)上午9時到下午5時，是東隆宮舉辦開智慧活動的年度盛事，每年只有這兩天，會在後殿二樓的先師殿舉辦開智慧儀式，先師殿中的正龕為倉頡、左龕為孔子、右龕為孟子，襯托出先有造字而後有文教的傳承，由倉頡為學子們開智慧，形成了在地獨特的文化習俗。



廟方指出，今年廟方也特別邀請多位校長擔任開智慧儀式的貴賓，為學子們執筆開智慧，祈求學子與考生們在新的一年學業進步、金榜題名，前來開智慧的學子們將獲精美紅包袋，紅包袋上印有Q版彩繪的溫王爺、王船與相關迎王祭典人物的造型。



東隆宮三年一科的迎王祭典今年將在10月份舉行，廟方各項活動特別豐盛，王船已經造好安座在廟內讓民眾膜拜，並有祈福牌讓民眾許願，在燒王船祭典時，一併讓溫王爺帶上天庭;今年也配合迎王祭典，廟方設計印有溫王爺的招財錢母紅包袋，年初一開始，發放給民眾，宣揚戊戌正科的東港迎王祭典活動。（編輯：張銘坤）1070214



