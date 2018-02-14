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苗栗春節交通 匝道景點皆有管制措施

發稿時間：2018/02/14 11:47

最新更新：2018/02/14 11:47

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）疏導春節交通，苗栗縣警察局將於18日、19日配合國道在10處北上入口匝道實施高乘載管制，轄內熱門觀光景點也將加強取締違規、適時調撥車道，民眾出遊或北返最好先掌握路況。

苗栗縣警察局今天發布新聞表示，18日、19日（初三、初四）也就是農歷初三、初四，預估將湧現大批北返車潮，將派員於國1北上三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道與國3苑裡、通霄、後龍、大山、西濱交流道等10處北上入口匝道，進行高乘載管制。

管制期間內，僅允許大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明或乘載3人（含駕駛及小孩）以上小型車駛入；另於18至20日期間，封閉國3竹南交流道北上入口匝道，駕駛人可改行駛台1己線於台61線（西濱快速道路）北上後銜接國3西濱交流道。

平面道路部分，有鑒於三義、南庄、泰安與大湖地區為熱門旅遊景點，苗栗縣警察局針對春節連假已預先規劃疏導動線，並製作相關交通告示，台3線大湖酒莊前如車流量爆增，將適時採取調撥車道，加以管制。

苗栗縣警察局指出，為方便春節出遊民眾，大湖中原路、中山路至酒莊段，及獅潭汶水老街至汶水新橋舊台3線路段、苗62線泰安觀止前路段均開放單邊停車，目前已規劃每日動員警力223人、協勤民力85人於全縣各路段，加強交通疏導、取締違規停車，呼籲民眾遵守相關管制措施，維護交通安全。（編輯：黃于）1070214

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