櫻花嬌豔綻放佐春 新北浪漫全攻略

新北市石碇光明里的山區落英繽紛，桃紅花瓣的山櫻花，及重瓣的八重櫻嬌豔綻放，櫻花花瓣染紅了道路，相當美麗。（戴保堂提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）賞櫻是文青在春節的浪漫事，新北市不必煩惱追櫻路線，在新店陽光運動公園烏來區瀑布公園、土城區太極嶺、石碇等地的山櫻花與八重櫻都已綻放，值得登山健行與親子共遊。



新北市政府高灘地工程管理處養護工程科科長徐偉誌表示，新店陽光運動公園緋紅奪目的河津櫻花大道正盛開，沿河濱步道欣賞櫻飛如雪的景致，彷彿身處美麗圖畫中，令人驚嘆。



他表示，在兒童遊戲區旁自行車道兩側，還有深紅豔麗的山櫻及桃粉嬌貴的八重櫻。賞櫻不必人擠人，可優雅賞花。



新北市府綠美化環境景觀處長謝宏偉也統計，新店花園新城與屈尺、石碇區二格步道、三芝區青山路及大湖路、中和區烘爐地、淡水區滬尾櫻花大道與楓樹湖，金山區中山溫泉公園，都可搭上賞櫻風潮列車。



謝宏偉說，新北市種植的櫻花總數逾15萬株，台灣山櫻被列為新北市的「市樹」。新北市林口區文化三路與忠孝一路交岔口，一株櫻花盛開在都市叢林，十分迷人。夜幕低垂後還可以賞夜櫻，別有一番風采。



石碇烏塗社區發展協會文史工作組長戴保堂今天受訪表示，石碇光明里的山區也落英繽紛，桃紅花瓣的山櫻花，以及重瓣的八重櫻嬌豔綻放，櫻花花瓣染紅了道路，相當美麗。



另外，石碇二格道也可健行賞櫻，步道兩側種植大量櫻花，可體驗宛如被櫻花環抱的美景。



烏來的環山社區、西羅岸、信賢社區、福山馬家堡及烏來瀑布商圈都可賞櫻，或選擇搭乘空中纜車近距離欣賞櫻花圍繞下的瀑布美景。



新北市三芝區共榮及安康社區也已準備迎接春節即將到來的賞花人潮，遊客可前往青山路賞櫻秘境，感受整片嬌嫩嫣紅的浪漫氛圍。



市府農業局表示，三芝共榮及安康社區主要品種為山櫻花，沿著青山路一帶可體驗腳踩櫻花毯上的浪漫，感受櫻花雨紛飛的悸動，有不一樣的農村賞櫻饗宴。（編輯：張銘坤）1070214





新北市石碇光明里山區可健行賞櫻，步道兩側種植櫻花，可體驗宛如被櫻花環抱的美景。春遊石碇適合親子同樂。（戴保堂提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年2月14日