視察春節疏運 柯文哲：建立交通預報制度

台北市長柯文哲（中）14日巡視台北捷運公司高運量列車行控中心，受訪指出，要慢慢建立交通預報制度，也正在研究如何讓交通訊息更有效傳遞給駕駛者。中央社記者王飛華攝 107年2月14日

（中央社記者王揚宇台北14日電）台北市長柯文哲今天到北市交控中心等處視察春節疏運情況；柯文哲受訪指出，要慢慢建立交通預報制度，也正在研究如何讓交通訊息更有效傳遞給駕駛者。



柯文哲今天上午巡視台北捷運公司高運量列車行控中心及台北市交通控制中心，了解春節疏運情形。



柯文哲接受記者採訪時表示，查過往資料，農曆過年前四週交通流量就開始上升，北市今天運輸量會最高，大概到過完除夕下午，交通流量才會下降；已開始把過去幾年的資料作成交通預報，會在網路上公布，今年結束後也會再進行比對，「以前有天氣預報，以後要慢慢建立交通預報制度」。



柯文哲也說，北市99%的路邊顯示牌能在交通中心控制，可遠端遙控顯示哪個路段會塞車，但要如何讓交通狀況訊息更有效傳遞給駕駛者，正在研究。



此外，記者追問柯文哲，資深媒體人周玉蔻指出，民進黨不會推前副總統呂秀蓮、立委姚文智角逐台北市長，而是另推黑馬；柯文哲說，「有啦我都知道啦，但是他們會再評估；隨時都有黑馬，黑馬白馬什麼馬都有」。



另外，記者再問柯文哲日前訪歐時，同行議員童仲彥遭爆料去紅燈區；柯文哲僅說官方行動結束，剩下的叫私人行動，這就管不著，「是他的另類考察吧」。（編輯：黃于）1070214





台北市長柯文哲（前左2）14日巡視台北捷運公司高運量列車行控中心，並廣播呼籲市民多多搭乘捷運。中央社記者王飛華攝 107年2月14日