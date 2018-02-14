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華信新機首航澎湖 澎澄飯店試營運

發稿時間：2018/02/14 14:14

最新更新：2018/02/14 15:37

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華信航空編號B－16851新機，14日滿載包括華航集團董事長何煖軒、總經理曹志芬等在內的70名旅客，由台北首航馬公，正式宣ATR72－600型加入台澎離島航線。中央社 107年2月14日華信航空編號B－16851新機，14日滿載包括華航集團董事長何煖軒、總經理曹志芬等在內的70名旅客，由台北首航馬公，正式宣ATR72－600型加入台澎離島航線。中央社 107年2月14日

（中央社澎湖縣14日電）春節年假疏運進入高峰，華信航空ATR72-600型新機，今天首航澎湖，投入春運行列，澎澄飯店暨澎坊三號港購物廣場也同步在今天小年夜試營運，澎湖處處可見人潮。

華信航空編號B-16851新機，今天滿載包括華航集團董事長何煖軒、總經理曹志芬等在內的70位旅客，由台北首航馬公，正式宣ATR72-600型加入台澎離島航線。

馬公機場在客機飛抵後灑水歡迎，還出現一道彩虹，包括華信董事長謝世謙、澎湖縣長陳光復、立委楊曜、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林與澎管處長方正光等人都到機坪歡迎這歷史性的一刻。

何煖軒表示，華信航空引進最新型的ATR飛機，來飛航台灣澎湖島嶼航線最為合適，今天在春運展開首航，6月前將引進5架、明後2年各再引進2架，搭配現有的6架大型噴射客機，相信對澎湖與對外交通輸運與發展觀光，會有莫大的助力。

從規劃到施工歷時3年3個月的澎澄飯店暨澎坊三號港購物廣場，也趕在今天春節年假開始試營運，上午11時許正式對外開放，吸引大批民眾前往，財神爺在現場分送紅包，喜氣洋洋。（編輯：張銘坤）1070214

春節年假到來，從規劃到施工歷時3年3個月的澎澄飯店暨澎坊三號港購物廣場，也趕在14日試營運，上午11時許正式對外開放，吸引大批民眾前往，財神爺在現場分送紅包。中央社 107年2月14日春節年假到來，從規劃到施工歷時3年3個月的澎澄飯店暨澎坊三號港購物廣場，也趕在14日試營運，上午11時許正式對外開放，吸引大批民眾前往，財神爺在現場分送紅包。中央社 107年2月14日
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