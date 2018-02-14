2018台灣燈會將陸續點燈 交通攻略方便查

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）2018台灣燈會在嘉義縣，16日起部分燈區點燈，嘉義縣政府除了推出燈會交通攻略，提供便利的交通接駁服務外，並運用科技及人力，希望維護周邊交通的順暢。



2018台灣燈會於16日起除了主燈區（3月2日點燈）外，其他燈區正式點燈，直到3月11日結束，燈會展演橫跨農曆春節與元宵長達24天，嘉義縣政府預估賞燈民眾將比以往多出許多，因此，特別提出燈會交通攻略因應。



台灣燈會今年在台鐵嘉義站、南靖站及高鐵嘉義站，都備有免費接駁專車，鄰近縣市的鄉親也可前往嘉義市立棒球場及雲林斗六棒球場，搭乘免費接駁專車前往燈區。



自行開車賞燈的民眾，燈區附近備有5處停車場提供使用，約有1萬2000個停車格，假日則加開另3處停車場，共8處停車場約2萬個停車位，停車場備有接駁服務，另在P1、P5這兩區備有機車停車場。



燈會期間，嘉義縣政府除進行道路交管外，並廣設CCTV監視器，隨時將燈區附近道路狀況傳回交控中心，並透過數據運算路況及行車速度，而2018燈會網站及燈會App也設置動態地圖可隨時查詢壅塞路段，即時提供駕駛參考。



今年台灣燈會人潮預估在3月2日達到最高峰，面對賞燈人潮，嘉義縣政府除了提出交通攻略外，並運用科技及人力來維護交通順暢，民眾也可利用燈會網站、App或撥打「1999專線」查詢燈會最新路況。



詳細交通資訊可上「2018台灣燈會在嘉義」(https://www.taiwan.net.tw/2018taiwanlantern/)查詢。（編輯：梁君棣）1070214