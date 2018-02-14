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高雄鳥松路面噴泥漿 警消警戒

發稿時間：2018/02/14 16:35

最新更新：2018/02/14 17:31

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高雄市鳥松區興農巷一處鐵皮工廠旁路面14日上午噴發泥漿，波及鄰近道路，警消獲報到場拉起封鎖線，並協同環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到場警戒，所幸噴漿量不大，未釀成災。（高市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年2月14日高雄市鳥松區興農巷一處鐵皮工廠旁路面14日上午噴發泥漿，波及鄰近道路，警消獲報到場拉起封鎖線，並協同環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到場警戒，所幸噴漿量不大，未釀成災。（高市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年2月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市鳥松區興農巷今天噴發泥漿，波及鄰近道路，警消據報趕到拉起封鎖線警戒，並協同高市環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到警戒，所幸噴漿量不大，未釀成災。

zoom in 高雄市鳥松區興農巷一處鐵皮工廠旁路面14日噴發泥漿，波及鄰近道路，警消獲報到場拉起封鎖線，防範閒雜人員進入，並協同環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到場警戒。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年2月14日高雄市鳥松區興農巷一處鐵皮工廠旁路面14日噴發泥漿，波及鄰近道路，警消獲報到場拉起封鎖線，防範閒雜人員進入，並協同環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到場警戒。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年2月14日

興農巷一處鐵皮工廠旁路面上午起冒出滾滾泥漿，伴隨白煙並散發淡淡硫磺味，這個地方幾乎年年會噴發泥漿，今天雖量不大，噴漿也不高，但警消據報仍不敢掉以輕心，到場拉起封鎖線，防範閒雜人員進入，並協同環保局、農業局及鳥松區公所等單位輪番派員到場警戒。

附近民眾說，泥漿湧出前，先聽到地板裂開的聲音，隨後從裂縫湧出大量泥漿，由於這種現象幾乎年年都有，大家見怪不怪，今年噴發的量較往年少。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070214

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