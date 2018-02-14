台中賞櫻趣 新春享受粉紅色浪漫

台中市新社區擁有多處賞櫻景點，為因應假日湧入許多外來賞櫻客，東勢警分局今年將針對易違規停車的大南坡路段，在道路兩旁擺放交通錐，提醒民眾勿違規停車。（東勢警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）農曆新春將至，台中市多處櫻花已盛開，東勢林場的八重櫻、山櫻花已滿開登場；新社區的櫻木花道的櫻花也綻放5成，新春想要賞櫻的民眾可規劃前往，享受繽紛櫻花的粉紅色浪漫。



位於台中市東勢區的東勢林場，場內種植上萬多棵的櫻花樹，種類多元，山櫻花、八重櫻、吉野櫻通通有，花開季節走進園內，桃紅色的櫻花雨隨風飄下，十分浪漫。



東勢林場副場長張銘鐘表示，林場內的櫻花現已滿開，預計花開可至月底，林場內的李花雖已進入尾聲，但白色小花與火紅櫻花相映襯，過年期間來訪的遊客，還可欣賞紅白相間美景。



新社區擁有多處賞櫻景點，包含協興街、中95鄉道、興社街二段等，新社分駐所所長張光毅表示，如今新社道路兩旁的櫻花已有5成綻放。



為因應假日湧入許多外來賞櫻客，東勢警分局今年將針對易違規停車的大南坡路段，在道路兩旁擺放交通錐，提醒民眾勿違規停車，張光毅指出，如果想在大南坡賞櫻民眾，可將車輛停在櫻花坡單向停車，才不致影響其他用路人。



泰安派出所旁也種植近300棵的櫻花樹，紅色櫻花搭配綠色山景與古老的派出所建築相輝映，古色古香的景色，年年吸引許多人前往賞櫻。泰安里長江慶南說，目前櫻花開了2至3成，預計年後會陸續綻放。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070214