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拜廟走春 板橋慈惠宮拜媽祖拿發財金

發稿時間：2018/02/15 10:28

最新更新：2018/02/15 12:23

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新年到，許多人會拜廟走春，民眾可到板橋慈惠宮索取廟方定時限量發送的發財金，祈福這一年平安順利又富貴。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日新年到，許多人會拜廟走春，民眾可到板橋慈惠宮索取廟方定時限量發送的發財金，祈福這一年平安順利又富貴。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）新年到，許多人會拜廟走春，北台灣廟宇多，而曾是鴻海董事長郭台銘一家棲身之所的板橋慈惠宮應是不錯選擇。民眾索取廟方定時限量發送發財金，也祈福這一年能平安順利又富貴。

慈惠宮的媽祖金身相傳是當年有一和尚從湄洲恭請一尊媽祖來台，當來到板橋後就被地方仕紳們懇求留下媽祖聖駕，從此，這慈悲的天上聖母就被留在台灣保佑眾生不回湄洲了。

慈惠宮所在地古稱「擺接」，這是因為當地原為平埔族擺接社所有，隨著漢人渡海入墾，讓板橋林家富甲一方，而近代台灣鉅富的鴻海集團董事長郭台銘，他小時候就一家人就曾住在慈惠宮現為財神殿的後殿。

財神殿，供奉文財神比干及五路財神。郭台銘發跡跡後，他在這裡住過的故事，也成為當地茶餘飯後的趣聞佳話，很多人認為這是獲板橋媽祖的庇佑，而廟內現在還可看到郭家所捐贈的刻柱。

有了這一層的因緣，慈惠宮總幹事林美麗說，郭台銘每年都會來參拜媽姐，若不是過年期間來，3月23日「媽祖生」也一定會來拜拜。

廟方人員表示，台灣去年宗教盛事應屬福建湄洲媽祖9月來台進行為期17天的巡安活動，當時就是由郭台銘居中促成並親赴對岸接駕，而主要駐駕地就選擇在板橋慈惠宮。

慈惠宮一樓正殿主祀天上聖母，金龕前陪祀中壇元帥聖像，殿前有全台最高的一丈木雕神像千里眼、順風耳護駕，特別的是他們兩位是手持元寶而非武器，隱含著招財的意義。

在慈惠宮附屬的慈惠大樓裡，甚至有特地為莘莘學子設立的圖書館、閱覽室以及K書中心。可以說這座香火鼎盛的媽祖廟不僅循循善誘信徒們助人向善，也鼓勵年輕人努力向學、提昇人文風氣。

不過，慈惠宮最聲名遠播的是每年農曆三月的「瘋媽祖」，每年一到農曆3月23日媽祖誕辰，不論是板橋在地人、外地遊客都會把廟埕擠得水洩不通，大家都很興奮能一起參與這項盛典。

另外，板橋慈惠宮的月下老人殿一旁設有姻緣燈，供信眾每年點姻緣燈，點燈後可獲廟方致贈姻緣袋，裡面就有鉛錢、鉛粉和紅線，到月老前的香爐「過爐」加持後，可期待好人緣及好姻緣的到來。

林美麗說，廟方每年農曆11月起開始提供安太歲、點光明燈及財神燈服務，過年初一至初五還在廟前舉辦「民藝大街」節目表演、地方小吃及躦轎腳活動。

她表示，5天的民藝大街活動，每天的中午12時及下午4時都會舉辦發財金發送的活動，凡參加躦媽祖轎腳活動的民眾，即贈送新春開運發財金，每場限量發放1500份，歡迎大家走春拜廟拿發財金祈福求財運。（編輯：卞金峰/方沛清）1070215

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