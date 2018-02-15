城市外交 林佳龍在以色列力推花博

台中市14日與以色列佩塔蒂克法市（Petah Tikva）締結姊妹市，台中市長林佳龍（左）特地拜會佩塔蒂克法市長布瑞弗曼（Itzik Braverman）（右），雙方握手合影。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市14日與以色列佩塔蒂克法市（Petah Tikva）締結姊妹市，除以簡報介紹台中之美，市長林佳龍更邀約佩塔蒂克法市長在今年花博開幕時來訪，親身體驗台中這座美麗城市。



台中市政府今天發布新聞稿指出，台中市長林佳龍受邀出席以色列第32屆「全球市長會議」，結束會議行程後，特地前往位於以色列中央區的佩塔蒂克法市，拜會市長布瑞弗曼（Itzik Braverman）。



副秘書長郭坤明針對台中市現況與發展、大台中123計畫、投資產業環境進行簡報；會中播放知名空拍導演齊柏林的「台中心動」紀錄片，令佩塔蒂克法市長驚艷。雙方最後締結姊妹市盟約，將展開更廣泛的合作與交流。



布瑞弗曼稱讚台中是座美麗城市，對於台中城市景色印象深刻，他更指出雙方簽訂姊妹市，不僅在一張白紙上簽署盟約，未來將針對文化、經濟、觀光、產業投資等各種領域，展開更深層合作。



林佳龍表示，台中與佩塔蒂克法市簽署姊妹市，是一個好的開始，未來將結合中彰投苗區域治理，邀請更多中部縣市與以國交流，為兩國城市展開更緊密合作。



林佳龍昨日也前往雷荷屋市（Rehovot）拜會市長、副市長等人，雙方輪流針對城市現況進行簡報，並進行城市巡禮，讓台以兩國合作達成新的里程碑。（編輯：方沛清）1070215