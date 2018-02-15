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歡樂宜蘭年 除夕守歲迎新春

發稿時間：2018/02/15 11:13

最新更新：2018/02/15 11:13

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）具有傳統年味的「歡樂宜蘭年」系列活動，日前在宜蘭舉辦相關暖身活動後，今晚進入除夕守歲晚會，16日至18日還有「文化行春」活動，歡迎民眾參加。

宜蘭縣政府為讓民眾體驗最傳統的年味，自1994年起每年春節都會舉辦「歡樂宜蘭年」系列活動。2018狗年的「歡樂宜蘭年－幸福go旺」系列活動，選擇在宜蘭五結中興文化創意產業園區舉行。

宜蘭縣文化局長李志勇今天告訴中央社記者，在今年活動中，由圓管鋼構為材的年樹高約12公尺，造型以雙手交叉合掌的線條，型成遠觀如殿堂的造型，有「祈福」與「守護」的意涵。遊客可以進入這座夢幻殿堂，為來年祈福，並祝願「夢想成真」。年樹即日起到3月4日晚間都會點燈。

此外，今天的「除夕守歲晚會」於晚間9時開始，除有隆重起爐儀式之外，還有趕年獸、童玩闖關遊戲及戲劇演出等節目。跨年倒數零時零分一到，全縣各廟宇鐘鼓齊鳴，開啟平安又幸福的一年。

他說，大年初一到初三，中興文創園區還有「文化行春」活動，安排有傳統藝術、親子魔幻、金氏世界紀錄泡泡show及流行搖滾等演出，並規劃許多親子互動遊戲，歡迎全國民眾到宜蘭體驗最富傳統年味的活動。

宜蘭縣政府工商旅遊處長李岳儒說，為因應農曆春節環境整理及營運準備工作，縣府所轄管遊憩景點今天全面休園，明天起正常開放入園。其中，位於大同鄉的清水地熱的停車位只有250個，屆時若遇人潮眾多時，將於入口處啟動車流量控管入園，請遊客配合排隊等待。（編輯：方沛清）1070215

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