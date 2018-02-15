/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 除夕情人節金與正俄羅斯
>rss

推動在地產業 台中市打造影視之都

發稿時間：2018/02/15 11:26

最新更新：2018/02/15 12:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市政府為推動影視產業，規劃軟硬體建設，也持續編列預算提供劇組多元化補助方案，包括榮獲第54屆金馬獎5項大獎電影「大佛普拉斯」等，都獲得劇組肯定。右5為台中市長林佳龍。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月15日台中市政府為推動影視產業，規劃軟硬體建設，也持續編列預算提供劇組多元化補助方案，包括榮獲第54屆金馬獎5項大獎電影「大佛普拉斯」等，都獲得劇組肯定。右5為台中市長林佳龍。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）影視產業發展可以帶動經濟效益，台中市政府為推動影視產業，規劃軟硬體建設，包括舉辦台中國際動畫影展、補助影視劇組拍攝，引入國家漫畫博物館，中台灣影視基地也將完工。

振興影視產業可以帶動觀光及經濟發展，韓國就是例子，台中市長林佳龍表示，他長期關注台灣影視產業發展，電影扮演文化產業的領頭羊，但台灣卻缺乏大規模群聚的拍攝基地。

林佳龍指出，市府正積極打造台中成為最適合拍片的城市，除在霧峰興建「中台灣影視基地」外，還在水湳設置「中台灣電影中心」及引入「國家漫畫博物館」，串連成為影視產業廊帶。

台中市新聞局表示，為了吸引影視劇組到台中市拍攝取景，近年市府持續編列影視補助款，提供劇組多元化補助方案，從製作端的輔導金、住宿補助，到行銷端的影視活動補助，成為產業最堅強的後盾。

由市府輔導成立的財團法人台中市影視發展基金會，引聘專才建立單一協拍窗口，協助劇組解決拍攝製作期間所有疑難雜症。新聞局指出，以專業人士來服務專業人士，讓越來越多在台中拍片的影視作品順利完成，更在國內外影展中大放異彩，獲得高度肯定，並帶動台中市在世界的國際能見度。

新聞局長卓冠廷表示，台中在影視政策推動上，從軟硬體的建設到制度性的建立都已見成效，在獎勵輔導措施方面包括影視補助、建立單一協拍窗口、協拍作業法制化、舉辦台中國際動畫影展等；另外，市府還與全台中超過40家飯店業者成立大聯盟，讓全台灣的劇組來到台中時，從拍攝、住宿到影片上映宣傳等，享受一條龍的服務。

市府每年編列千萬元補助款，提供劇組影視補助及專業協拍，新聞局表示，包括曾代表台灣參加奧斯卡最佳外語片電影「只要我長大」、國際大導演馬丁．史柯西斯電影「沉默」，以及電視劇「花甲男孩轉大人」、106年國片票房冠軍的電影「紅衣小女孩2」、榮獲第54屆金馬獎5項大獎電影「大佛普拉斯」等，都獲得各劇組肯定。

卓冠廷認為，台中是全台灣最適合拍片的地方，氣候好、地理位置佳、交通便利，各項條件良好，透過推動中市影視發展基金會專業的單一協拍窗口，並偕同新聞局整合跨局處能量，共同協助來台中拍片的劇組，透過「築巢引鳳」打造發展影視的友善環境，也讓影視種子在台中發芽茁壯。（編輯：劉政權/方沛清）1070215

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP