推動在地產業 台中市打造影視之都

台中市政府為推動影視產業，規劃軟硬體建設，也持續編列預算提供劇組多元化補助方案，包括榮獲第54屆金馬獎5項大獎電影「大佛普拉斯」等，都獲得劇組肯定。右5為台中市長林佳龍。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）影視產業發展可以帶動經濟效益，台中市政府為推動影視產業，規劃軟硬體建設，包括舉辦台中國際動畫影展、補助影視劇組拍攝，引入國家漫畫博物館，中台灣影視基地也將完工。



振興影視產業可以帶動觀光及經濟發展，韓國就是例子，台中市長林佳龍表示，他長期關注台灣影視產業發展，電影扮演文化產業的領頭羊，但台灣卻缺乏大規模群聚的拍攝基地。



林佳龍指出，市府正積極打造台中成為最適合拍片的城市，除在霧峰興建「中台灣影視基地」外，還在水湳設置「中台灣電影中心」及引入「國家漫畫博物館」，串連成為影視產業廊帶。



台中市新聞局表示，為了吸引影視劇組到台中市拍攝取景，近年市府持續編列影視補助款，提供劇組多元化補助方案，從製作端的輔導金、住宿補助，到行銷端的影視活動補助，成為產業最堅強的後盾。



由市府輔導成立的財團法人台中市影視發展基金會，引聘專才建立單一協拍窗口，協助劇組解決拍攝製作期間所有疑難雜症。新聞局指出，以專業人士來服務專業人士，讓越來越多在台中拍片的影視作品順利完成，更在國內外影展中大放異彩，獲得高度肯定，並帶動台中市在世界的國際能見度。



新聞局長卓冠廷表示，台中在影視政策推動上，從軟硬體的建設到制度性的建立都已見成效，在獎勵輔導措施方面包括影視補助、建立單一協拍窗口、協拍作業法制化、舉辦台中國際動畫影展等；另外，市府還與全台中超過40家飯店業者成立大聯盟，讓全台灣的劇組來到台中時，從拍攝、住宿到影片上映宣傳等，享受一條龍的服務。



市府每年編列千萬元補助款，提供劇組影視補助及專業協拍，新聞局表示，包括曾代表台灣參加奧斯卡最佳外語片電影「只要我長大」、國際大導演馬丁．史柯西斯電影「沉默」，以及電視劇「花甲男孩轉大人」、106年國片票房冠軍的電影「紅衣小女孩2」、榮獲第54屆金馬獎5項大獎電影「大佛普拉斯」等，都獲得各劇組肯定。



卓冠廷認為，台中是全台灣最適合拍片的地方，氣候好、地理位置佳、交通便利，各項條件良好，透過推動中市影視發展基金會專業的單一協拍窗口，並偕同新聞局整合跨局處能量，共同協助來台中拍片的劇組，透過「築巢引鳳」打造發展影視的友善環境，也讓影視種子在台中發芽茁壯。（編輯：劉政權/方沛清）1070215