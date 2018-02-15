卸防 百年戰備隧道變身旗津秘境

旗津百年戰備隧道如今變身成星空隧道，遊客穿越古隧道盡頭，就能飽覽高雄港的波瀾壯闊，成為旗津的觀光秘境。中央社記者王淑芬攝 107年2月15日

高雄秘境系列－1（中央社記者王淑芬高雄15日電）白色浪花拍打在陡峭的石灰岩壁上，轟隆的海潮聲迴盪在古隧道裡，漫步其中有幾許浪漫，但是空氣中透露幾許野戰碉堡氣味。旗津踩風大道正是昔日的戰備用隧道，如今變身成星空隧道、隱微秘境。



旗津海岸邊嶙峋聳峭的山岩、野戰碉堡哨站，從外觀不難窺見這裡曾是軍事基地的外貌；雖然碉堡不復哨兵站崗戍守瞭望，不過象徵軍事的印記仍處處可見。



「旗津星空隧道」是高市府工務局近年改造而成的棧道景點，因為穿越古隧道盡頭就能飽覽高雄港波瀾壯闊和大船入港的意象，佇足於此彷彿扼守在高雄港的門戶口，可見昔日戰略的重要考量。



這處隧道興建於1912年，是日治時期日本築港工程的其中一項；築港工程主要是打造防波堤，為防範夏季吹西南風的湧浪衝擊行船，有經濟的考量，還有戰備的需求。



致力於旗津文史考究的海汕文化工作室負責人謝榮祥告訴中央社記者，防波堤工程是日籍博士工程師山形要助設計監造，因為他對旗津的水文和海底地形有過縝密的調查和了解，才設計打造防波堤工程。



他說這座旗後山的主要地質是高位珊瑚礁石灰岩，與壽山地質相同，謝榮祥表示，隧道經過長年風化，外形依舊壯麗，從外海要進入高雄港，這處岩洞山形和西子灣都是行船者對高雄港的第一印象。



漫步進入隧道，偶見棧道內有岩壁掉落的小石，不過循著洞口耀眼的光圈走去，可見隧道內的星座夜光彩繪，讓古老的隧道多了現代感。



圓拱型的隧道長99公尺，雖然不是艱鉅的工程，不過在那個只有簡易機具的年代，仍要仰賴人力，當地住民成了勞力的供給者。



現年90歲的魏祺峰世代居住在旗津，他說小時候父母說過親友被徵傭開鑿隧道的經過。他表示，一家10口人要徵3個人力，如果沒有壯漢，女力也要上工。



魏祺峰說，防波堤及隧道做了4年，被徵傭者沒有酬勞，只賺到一餐地瓜飯或是過期的口糧糊口，很不仁道，隧道有旗津人的血汗，是段心酸的歷史。



後來，國民政府接收做為戰備營區，有國軍駐守，魏祺峰說，小時候知道這裡有隧道，卻因為是要寨區，沒有親近的機會，直到解嚴慢慢開放，遊客變多，成了觀光景點；即使在地旗津人也是解嚴後才有機會穿越隧道。



在旗津經營觀光三輪車30多年，莊蓮枝說，這是一處很美麗的景點，她說只要觀光客包下三輪車觀光旗津，她一定將星空隧道當做首站，踩踏著三輪車，一路上介紹解說星空隧道的歷史，也帶領遊客漫步木棧鋪面隧道，仰望隧道拱頂壁飾12星座的夜光彩繪，讓遊客了解旗津漁村的今昔變化。



行旅旗津不能錯過星空隧道。選在薄霧晨曦中步出隧道，映入眼廉的盡是陡峭的奇石、嶙峋岩壁，除了浪濤就是山林的鳥啼，一首大自然的奏鳴曲在峻石中迴盪，優美的景緻令人陶醉。(編輯:孫承武/方沛清)1070215



