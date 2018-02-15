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六龜樟腦古隧道 孕育成生態走廊

發稿時間：2018/02/15 12:06

最新更新：2018/02/15 13:51

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高雄市六龜十八羅漢山礫岩地質隧道通風佳、溫濕度適宜，成了台灣葉鼻蝙蝠的家。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日高雄市六龜十八羅漢山礫岩地質隧道通風佳、溫濕度適宜，成了台灣葉鼻蝙蝠的家。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日

高雄秘境系列－2（中央社記者王淑芬高雄15日電）昔日是運送樟腦的經濟命脈，185縣道被台27甲線取代後，廢棄的隧道成了洋燕、台灣葉鼻蝠群聚棲息處所，十八羅漢山特殊的地質、地景豐富的人文歷史，是探訪生態秘境不能錯過的一景。

六龜5號隧道內吊掛著數百隻俏皮模樣可愛的蝙蝠，最大宗的是台灣葉鼻蝙蝠，牠們在通風佳、溫濕度適宜的幽暗隧道中快活悠遊；洞內豐富的昆蟲讓牠們飽足，廢棄的隧道是牠們的棲息地、牠們的家。

百餘公尺長的6號隧道則是洋燕的天下，礫岩洞穴是牠們的窩，沒有人類的干擾，洋燕和蝙蝠各擁天地，恣意自在，逾80年的樟腦古道如今成了生態廊道。

六龜位居屏東平原與中央山脈丘陵交會地，海拔800公尺一帶適合樟樹生長，日治時期大片的樟樹林是樟腦的原料，具有極高經濟價值，六龜還設有樟腦專賣局，官方統籌樟腦輸運。

世居於六龜的生態解說員張運正告訴中央社記者，樟腦除了除蟲防害，更重要的是無煙火藥的原料，所以樟腦不僅是高經濟價值產業，更是國防產業的一環，當時的樟腦運配送工作人員，都算國防工業從業員，伐木工更是炙手可熱的行業。

張運正說，樟木工需求殷切，當時苗栗一帶的客家庄青年搶著當伐木工，還掀起一波「北客南移」的風潮，可見樟腦產業於當時興盛、風光的程度。

以生產樟腦聞名的六龜，數量很大宗，快速輸運成了產業要發達的重要課題，張運正說，要快速將樟腦運出，就不能再依賴旱季荖濃溪河床當輸運路徑，所以1936年日本人興建一條從六龜通往美濃的道路，動用大批人力打洞鑿山貫穿十八羅漢山，成為可以四季輸運樟腦和原木的產業命脈。

792公尺長的六龜隧道受限於人力、機具，大約以6年的時間貫通。

張運正說，後來太平洋戰爭，旗美地區是美軍轟炸的重點，六龜隧道及附近山壁可做屏障，當時成了旗山糖廠機具囤放處，產業道路在二戰期間轉換成隱密的防空壕洞。

終戰日本人撤返引揚，樟腦的經濟、戰略產業式微，六龜隧道成了185縣道，產業命脈轉成了通勤要道，變成六龜、美濃住民往返聯外最重要的路徑。

世居於六龜，張運正說，小時候只要能穿越六龜隧道，對孩子們來說都叫「進城」，即使只是到旗山，都像極了劉佬佬進大觀園一樣的的令人期待和興奮。他形容昔日的「六龜隧道」對他就像是今日的「台灣高鐵」，是通往夢想、繁華的道路。

隨著經濟的進步，美濃、六龜的好山好水成了繁華都會民眾遠離塵囂嚮往的山林美景，尋幽探勝的遊客前撲後繼，十八羅漢山渾然天成、峰峰矗立的山形景緻成了觀光勝地，185縣道已不足以承載絡繹於途的觀光人潮。

隧道淨高不足，當時盛行的雙層觀巴無法通行，於是新建台27甲線外環道路取而代之，老舊的六龜隧道在1992年功成身退，林務局同時將十八羅漢山劃為自然保護區，此後隧道湮沒在荒煙蔓草中，風蝕雨化。

去年9月，林務局打開六龜旅遊門戶，規劃開放部分六龜隧道，含4、5、6共三座，透過專業解說員帶領遊客探索自然保護區的歷史與生態奧祕，從特殊地質、地景、生態說起，帶出樟腦古道的經濟、戰略人文史，讓外界得以有機會探索六龜隧道之美。

茂林國家風景區管理處長簡慶發說，茂管處在協助套裝行程，希望加值遊程，創造觀光經濟。(編輯:孫承武/方沛清)1070215

昔日是運送樟腦的經濟命脈，185縣道被台27甲線取代後，廢棄隧道成了洋燕、台灣葉鼻蝠群聚棲息處所，十八羅漢山特殊的地質、地景豐富的人文歷史，也成為遊客探訪生態秘境不能錯過的自然景觀。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日昔日是運送樟腦的經濟命脈，185縣道被台27甲線取代後，廢棄隧道成了洋燕、台灣葉鼻蝠群聚棲息處所，十八羅漢山特殊的地質、地景豐富的人文歷史，也成為遊客探訪生態秘境不能錯過的自然景觀。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日
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