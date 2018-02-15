西子灣隧道穿越時空 劇場揭神秘面紗

西子灣隧道曾是二戰期間日本人躲避盟軍轟炸的防空洞，如今化身成劇場、展場，彷彿是條時光隧道。中央社記者王淑芬攝 107年2月15日

高雄秘境系列－3（中央社記者王淑芬高雄15日電）看似筆直的西子灣隧道其實有脈絡分支的隧道群，洞內隧道連通山上、海邊，洞室寬敞通風，這裡還曾是二戰期間日本人躲過盟軍轟炸的防空洞，如今化身成劇場、展場，彷彿是條時光隧道。



元月週末的午後，西子灣防空洞幽閉的空間搭配舞台設計，柔光、剪影、稻草等元素，營造出特有的奇幻感，正上演法國經典「小王子」為主軸的故事，敘述小王子，離開自己的星球，遊歷宇宙，尋求友情、愛情與自我的過程。



將防空洞做舞台出的劇場，中山大學副教授謝榮峰表示，不同於傳統劇場讓觀眾坐在席上；沉浸式劇場（Immersive Theater）利用建築特性，使觀眾可以在劇場內自由行動，近距離與演員互動，是一種新的嚐試，對觀眾而言也是全新的體驗。



來欣賞的師生對於沉浸式劇場展演方式認為很新奇、創新；尤其好奇於隧道群神秘空間的利用，更增添空間舞台演出的張力和戲劇效果。



相信到過中山大學的人對於穿越西子灣隧道應該都有一份特別的感受，沁涼、通風還帶點神秘感，但是如果沒有機會接觸到隧道的相關資訊，是不可能了解筆直的隧道還分前、中、後3段，其間有洞口還有分支連接其它隧道。



這座興建於日治時期，曾是日軍秘密作戰指揮基地的西子灣隧道是日本軍官作戰發號施令的處所，由於隱密、戰略位置重要，即使日本人戰敗後由國民政府接管，這裡的戰略地位也不曾消減。



80歲、居住在鼓山哈瑪星一帶的長者洪水福告訴中央社記者，記憶中，壽山洞就有哨兵管制，不准閒雜人擅闖，孩子也被告知不能妄自接近隧道；他說，國民政府接管後，憲兵繼續站崗，直到中山大學設校後才開放民眾進入或穿越主隧道。



即使山下民眾要訪視居住在柴山上的親友，希望能穿越隧道上山，仍要透過憲兵聯繫，由山上親友下山洽接才能上山。洪水福說，管制很森嚴，據他的了解，隧道通達港區，路徑錯綜複雜，外人無法理解。



他說戒備森嚴的管制方式更凸顯隧道具有重要的戰略地位；尤其中山大學內還有蔣公行館，安全性更不能輕忽。



西子灣隧道1927年由日籍工程師海野三次郎負責督工挖鑿、1933年啟用，長260公尺長的隧道，寬度有6公尺，高逾一層樓，當時稱為「壽山洞」，鑿山挖洞的工程艱鉅，且定位為軍事用途，所以水電、盥洗衛浴都有獨立的空間，縝密的功能設計，於後來做為防空使用，可容納2150人，內部還有長條石椅供休息使用。



中山大學依據史料指出，1945年日本人就在此處躲過美軍對高雄第六燃料廠高雄廠區的轟炸，讓隧道成了「防空洞。」



西子灣隧道開放民眾進通行後，遊客可以不必繞行哨船頭就能進入壽山公園、西子灣海水浴場，「壽山洞」的戰略地位大減，變身成通道捷徑。



不過，除了主隧道之外，其它隧道還曾當高雄港務警察局辦理特種防護團業務的辦公室約5年的時間，防護團等辦公室於105年6月底遷出，西子灣隧道及防空設施成了高雄市歷史建築。



台灣港務公司督導林文山告訴中央社記者，早期防空演習，港務局人員都被導引於隧道內避難，他感覺隧道內通風佳、不悶熱，工程設計有獨道之處。



揭開隧道方神秘面紗，中山大學邀民眾「來防空洞看戲」，高市府都發局也接力在隧道內舉辦「西灣學堂」活動，帶領民眾穿越隧道、探索隧道的歷史故事。(編輯:孫承武/方沛清)1070215



