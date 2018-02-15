市長人選受矚 柯文哲：政黨非鐵板一塊

台北市長柯文哲（中）15日前往台北市立聯合醫院仁愛院區，慰勞醫護同仁並發贈紅包。中央社記者吳家昇攝 107年2月15日

（中央社記者江佩凌台北15日電）媒體關注台北市長選舉各方人選，市長柯文哲今天受訪表示，離選舉還有10個月以上，認為外在因素無法控制，並提到政黨非「鐵板一塊」，他維持一貫態度，每天做好自己的事。



今天是除夕，柯文哲上午前往松山區清潔分隊發紅包慰勉，向清潔隊員表達感謝，提到北市市民垃圾製造量逐年下降，稱許清潔隊的「效率越來越高」，一一發放慰問金後，柯文哲接受在場媒體訪問。



台北市長選舉各方考量人選引各界矚目，媒體關注有民調指出近8成民進黨支持者希望不要和柯文哲合作，對此，柯文哲受訪表示，離選舉還有10個月以上，還有很多時間可以處理，並說「方法是人想出來的」。



對於時代力量立法院黨團總召徐永明昨天說，民進黨若沒推出台北市長人選，時代力量有責任推出人選。柯文哲說，「這個也是很奇怪」，如果是為了理念，應是民進黨推不推人選，時力都要自己推，而他的態度是，自己可以處理的事才有辦法處理，「外面的因素不是我們可以解決的」。



柯文哲強調，會慢慢發現，所有政黨不是「鐵板一塊」，也是有各種想法，隨著時間的推移都會改變。



媒體提問，民進黨籌備黑馬角逐北市，將推派包含行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君和金管會主委顧立雄；此外，前行政院大陸委員會副主任委員張顯耀也傳出有意投入台北市長初選。



對此，柯文哲回應，他還是那句話，自己可以控制的因素才有辦法自己努力，外在因素也沒辦法。被追問何謂外在因素？柯文哲說，外面要不要推人也不是自己可以控制的，他維持一貫態度，每天做好自己的事情就好。



隨後，柯文哲前往台北市立聯合醫院仁愛院區，一一向醫師、護理師、急診室團隊和病房值班醫療人員慰問，感謝同仁春節辛苦值班。（編輯：方沛清）1070215





台北市長柯文哲（前中）15日上午前往台北市環保局松山分隊，發紅包慰勉清潔隊員。中央社記者徐肇昌攝 107年2月15日