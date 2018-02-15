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中台灣影視基地將完工 盼影視業帶動發展

發稿時間：2018/02/15 13:34

最新更新：2018/02/15 13:50

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台中市政府推動影視產業，在霧峰興建「中台灣影視基地」，積極打造台中成為最適合拍片的城市。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月15日台中市政府推動影視產業，在霧峰興建「中台灣影視基地」，積極打造台中成為最適合拍片的城市。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市霧峰區曾經是台影文化城的所在地，卻在九二一地震中毀壞關閉，為了重現昔日風華，台中市政府正在霧峰興建「中台灣影視基地」，盼年中完工後再造霧峰成影視拍攝基地。

台中市新聞局長卓冠廷表示，40多年前位於霧峰的台影文化城，是全台灣拍電影及電視劇的發源地，入口常擠滿影迷一睹明星風采，台影文化城在九二一地震中損毀而關閉，台灣拍片環境隨後改變很大，近年來新聞局一直努力推動中市影視產業的發展，在霧峰地區找了地質穩定地帶，興建中台灣影視基地，希望再帶動霧峰拍電影的風潮，重現當時榮景。

台中市政府編列約7.8億元打造「中台灣影視基地」，目前工程進度已超過60%，預計可於今年中完工；完工後將是全國首座由政府興建、民間營運且規劃最完善的電影專業拍攝基地。

卓冠廷指出，中台灣影視基地規劃有全台唯一、亞洲少數的人工造浪池、深水池、全台最大兩座室內收音攝影棚、一座中型攝影棚、工作坊、支援服務辦公空間及劇組住宿空間等，未來將以「水景拍攝」為片場發展及國際行銷主軸，提供全方位的拍攝製作服務，配合市府補助和協拍等措施，吸引更多國內外劇組來台拍片。

中台灣影視基地於2年前動土興建時，曾到台中市取景拍片的名導演李安及魏德聖更是錄製影片獻上祝福；李安認為，台中不論氣候還是資源都很適合拍片，很高興市府將此政策延續，希望片場一切順利、欣欣向榮。

中台灣影視基地預計今年中可以完工，卓冠廷說，未來中台灣影視基地完工後，將可吸引許多劇組到台中拍攝取景，促進當地繁榮；台灣影視發展最缺乏大型攝影棚，中台灣影視基地可望帶動影視行銷，再加上台中有亞洲大學、朝陽科大等多所大專院校，設有影視相關科系，後續影視基地建置完成後，將有助於產學合作，創造產業聚落，培育在地影視專才，並帶動相關文創及經濟發展。（編輯：劉政權/方沛清）1070215

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