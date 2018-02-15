推動國家漫畫博物館 扶植本土漫畫產業

台中市政府在推動影視產業之際，也積極扶植本土動漫產業，位於水湳的中台灣電影中心，獲文化部挹注興建「國家漫畫博物館」，讓影視與動漫產業共榮發展。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府在推動影視產業之際，也積極扶植本土動漫產業，位於水湳的中台灣電影中心，除規劃電影院外，更獲文化部挹注興建「國家漫畫博物館」，讓影視與動漫產業共榮發展。



市府於101年編列預算12.7億元推動中台灣電影中心，結合電影放映、資料典藏、展演及商業等機能。台中市長林佳龍上任後重新檢視，為讓中台灣電影中心與台中產業結合，決定以動漫產業為主向中央提案，提供電影中心部分空間，爭取中央國家級漫畫博物館計畫進駐。



在民進黨籍立委張廖萬堅於立法院爭取下，促成國家漫畫博物館結合中台灣電影中心落腳台中，這項計畫已於去年11月獲行政院正式核定，文化部將在軟、硬體上共計挹注11.5億元，主體工程預計109年底完工。



根據市府的規劃，中台灣電影中心為一座地下3層、地上7層的建築物，總樓地板面積約為3萬8274平方公尺，其中將提供1萬2297平方公尺空間做為「國家漫畫博物館」使用。



市府指出，未來文化部將挹注工程款4.45億元，另7.05億元經費充實國家漫畫博物館設施及館藏，而中台灣電影中心也將結合動漫的創意與資源，由台中提供一個跨域創新、整合加值的平台，發展動漫、影視產業，扶植青年創意、打造台灣原創IP。



新聞局長卓冠廷表示，台中市對影視動漫畫產業發展培植是全面性的，包含中台灣電影中心結合國家漫畫博物館，另還有中台灣影視基地、台中國際動畫影展、台中國際動漫博覽會、第四市場改造為漫畫家創作基地，及水湳打造ACG產業聚落等。



張廖萬堅則說，國家漫畫博物館結合電影中心落腳台中，是新的合作模式，也讓中台灣電影中心內容產業再提升；創作家在台中生活首都創作是幸福的事情，過去台灣漫畫展中往往台灣原創作品只佔不到1成，期待透過振興計畫，讓更多有興趣的人才參與創作，並進一步與國際連結。（編輯：劉政權/方沛清）1070215