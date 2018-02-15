/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 除夕情人節金與正俄羅斯
>rss

春遊靈鷲山拜觀音 綁佛珠結好緣

發稿時間：2018/02/15 14:12

最新更新：2018/02/15 15:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
靈鷲山今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。（靈鷲山教團提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日靈鷲山今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。（靈鷲山教團提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）位於東北角、名列台灣宗教百景的靈鷲山，許多民眾列為重要心靈聖地，寺方今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。

靈鷲山面海景色優美，極適合沉澱心靈及寧靜禪修，狗年開春走訪靈鷲山無生道場，禮拜黑面金身的青銅佛像的「多觀羅音」並點燈祈福。

多羅觀音的「多羅」是梵文Tara，有「救度苦厄」之意；「黑面」代表除障、庇佑眾生。祂以一前一後的大接引手勢，頂著福隆強勁海風，接應眾生。

靈鷲山發言人邱近思表示，新的一年來到2018旺狗年，開山住持心道法師秉持「愛地球、愛和平」的理念，希望將正能量的祝福送給所有信眾。

她表示，靈鷲山無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上鍾靈毓秀的磁場與寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁，流連忘返。

邱近思表示，靈鷲山大年初一到初五都舉辦祈福法會，從除障、消業、平安、健康到求財，不論是點燈、祈福、朝拜，禪修、念經、許願，都可依自己喜歡的方式親近諸佛菩薩，開運納福，討個好兆頭。

她說，除了金圓滿發財佛，靈鷲山華藏海還有8尊泰國星期佛，及兩尊尼泊爾喜悅基金會捐贈的千手觀音。圓通寶殿供奉的毗盧觀音，是普陀山第一大寺普濟寺的主尊重鑄。

邱近思指出，靈鷲山都營造佛陀拈花微笑禪意的氛圍。信眾可在廣場外或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，享受柔風輕拂的舒暢放鬆與寧靜。

她表示，靈鷲山還有「羅漢步道」，漫步林間可欣賞身形各異的羅漢，感受遠離都市塵囂的寧靜，品味美景，處處感動。

邱近思說，民眾細數步道上的羅漢時，可發現僅有480尊，而不是500羅漢，其實，另有20尊安放在大殿中，增添莊嚴氣氛，民眾走春，來到景象萬千的東北角海岸，不妨走訪靈鷲山拜觀音，體會佛法的甘露法味。（編輯：卞金峰/方沛清）1070215

位於東北角、名列台灣宗教百景的靈鷲山，擁羅漢步道等優美景色，適合新春休閒漫步沉澱心靈。（靈鷲山教團提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日位於東北角、名列台灣宗教百景的靈鷲山，擁羅漢步道等優美景色，適合新春休閒漫步沉澱心靈。（靈鷲山教團提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP