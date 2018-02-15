春遊靈鷲山拜觀音 綁佛珠結好緣

靈鷲山今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。（靈鷲山教團提供）中央社記者王鴻國傳真 107年2月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）位於東北角、名列台灣宗教百景的靈鷲山，許多民眾列為重要心靈聖地，寺方今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。



靈鷲山面海景色優美，極適合沉澱心靈及寧靜禪修，狗年開春走訪靈鷲山無生道場，禮拜黑面金身的青銅佛像的「多觀羅音」並點燈祈福。



多羅觀音的「多羅」是梵文Tara，有「救度苦厄」之意；「黑面」代表除障、庇佑眾生。祂以一前一後的大接引手勢，頂著福隆強勁海風，接應眾生。



靈鷲山發言人邱近思表示，新的一年來到2018旺狗年，開山住持心道法師秉持「愛地球、愛和平」的理念，希望將正能量的祝福送給所有信眾。



她表示，靈鷲山無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上鍾靈毓秀的磁場與寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁，流連忘返。



邱近思表示，靈鷲山大年初一到初五都舉辦祈福法會，從除障、消業、平安、健康到求財，不論是點燈、祈福、朝拜，禪修、念經、許願，都可依自己喜歡的方式親近諸佛菩薩，開運納福，討個好兆頭。



她說，除了金圓滿發財佛，靈鷲山華藏海還有8尊泰國星期佛，及兩尊尼泊爾喜悅基金會捐贈的千手觀音。圓通寶殿供奉的毗盧觀音，是普陀山第一大寺普濟寺的主尊重鑄。



邱近思指出，靈鷲山都營造佛陀拈花微笑禪意的氛圍。信眾可在廣場外或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，享受柔風輕拂的舒暢放鬆與寧靜。



她表示，靈鷲山還有「羅漢步道」，漫步林間可欣賞身形各異的羅漢，感受遠離都市塵囂的寧靜，品味美景，處處感動。



邱近思說，民眾細數步道上的羅漢時，可發現僅有480尊，而不是500羅漢，其實，另有20尊安放在大殿中，增添莊嚴氣氛，民眾走春，來到景象萬千的東北角海岸，不妨走訪靈鷲山拜觀音，體會佛法的甘露法味。（編輯：卞金峰/方沛清）1070215



