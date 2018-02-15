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新春拜廟走春 初六三峽神豬祭逗鬧熱

發稿時間：2018/02/15 14:15

最新更新：2018/02/15 15:37

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大年初六是三峽清水祖師爺聖誕，不僅是三鶯地區開春地方大事，每年的神豬祭典更是獨特宗教活動，吸引眾多觀光客拜廟參香及走春。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日大年初六是三峽清水祖師爺聖誕，不僅是三鶯地區開春地方大事，每年的神豬祭典更是獨特宗教活動，吸引眾多觀光客拜廟參香及走春。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）大年初六是三峽清水祖師爺聖誕，不僅是三鶯地區開春地方大事，每年的神豬祭典更是獨特宗教活動，每年都吸引眾多觀光客拜廟參香及走春「逗鬧熱（台語熱鬧）」。

清水祖師廟創建於1767年，是三峽、鶯歌、土城及樹林等地民眾的重要信仰中心，和艋舺、淡水的祖師廟合稱台灣三大祖師廟。

清水祖師廟也有「東方藝術殿堂」之稱，廟柱石壁上雕刻充滿藝術氣氛，多是知名藝術家李梅樹教授及其學生的作品，建築型式為三進九開間殿堂，殿內無一般宮廟的彩繪壁畫，多以石雕表現。

上百根石柱的雕刻手法細膩，廟方表示，特別的是大殿20根石柱雕刻，尤其是「三層雙龍柱」、「花鳥柱」與「百鳥朝梅柱」，更是長福巖的藝術瑰寶。因此，祖師廟還很貼心提供專業的解說人員供預約導覽。

清水祖師廟平時就吸引不少中外遊客參觀，領略台灣廟宇建築藝術的優美，此外，新春期間更是地方主要的廟會活動所在，搭配鄰近三峽老街的傳統活動，更增添不少年節氣氛。

三峽祖師廟組長劉金達表示，地方人士都知道除夕夜的點頭香的活動，這與其他廟宇前衝搶頭香不同，而是當地民眾圍爐後就會集結在廟宇內外，等到晚間11時30分左右就會在廟方人員指導下依序在香爐插下今年頭香，祈求來年平安順利。

清水祖師廟過年期間還有一件地方大事，那就是神豬祭典活動，也就是大年初六慶祝清水祖師誕辰，信眾循例在廟前供奉神豬獻祭，神豬比賽得獎象徵一整年好兆頭。

傳說先民到三峽、鶯歌、桃園大溪屯墾時，殺豬祭拜山神酬謝，展現信徒的誠意。後來，與祖師爺的農曆春節大年初六誕辰活動結合，才演變成廟會的競賽活動。

地方人士為了神豬能奪獎，不僅給豬吃好飲食，夏天要控制溫度，天熱給牠開電扇、抽風機，天冷給牠圍棉被擋風、給牠起暖爐，且聽收音機讓牠享受。

廟方表示，祖師廟建廟200多年，但神豬祭典是何時開始就不可考了。

劉金達表示，祖師廟祭典是由7個股的姓氏輪流主祭，從一股的劉姓以下依序大集姓、陳姓、林姓、中庒集姓、李姓、王姓等7股輪值，各股可自行決定是否參加神豬祭典。

廟方強調這絕不是賽神豬，主要是對祖師爺表達感恩及祈福，因此，預估今年有10頭神豬參與祭典遶境活動，最重約1400多台斤，民眾走春時可來祖師廟參香祈福及感受這獨特的傳統廟會活動。（編輯：卞金峰）1070215

三峽清水祖師廟（圖）和艋舺、淡水的祖師廟合稱台灣三大祖師廟，不僅是民眾的重要信仰中心，清水祖師廟也有「東方藝術殿堂」之稱，廟柱石壁上雕刻充滿藝術氣氛。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日三峽清水祖師廟（圖）和艋舺、淡水的祖師廟合稱台灣三大祖師廟，不僅是民眾的重要信仰中心，清水祖師廟也有「東方藝術殿堂」之稱，廟柱石壁上雕刻充滿藝術氣氛。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　107年2月15日
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