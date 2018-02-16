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退休員工玩燒烙畫 黑金段飄檜木香

發稿時間：2018/02/16 10:59

最新更新：2018/02/16 11:48

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鐵路局退休工程師張福昇（中）在嘉義火車站後驛成立「檜木燒烙發展中心」，教導樂齡老人利用廢棄檜木料玩創意。中央社記者江俊亮攝　107年2月16日鐵路局退休工程師張福昇（中）在嘉義火車站後驛成立「檜木燒烙發展中心」，教導樂齡老人利用廢棄檜木料玩創意。中央社記者江俊亮攝　107年2月16日

（中央社記者江俊亮嘉義市16日電）「你聞聞看，這氣味像什麼？」鐵路局退休工程師張福昇拿著手中的小木片，眼中閃爍著熱切的光芒，要記者「猜猜看」。

「是Hinoki，阿里山檜木！」不等記者回答，張福昇就自行宣布答案，「我這裡的燒烙畫，全部都是用阿里山檜木廢材畫的」。

在嘉義火車站後驛成立「檜木燒烙發展中心」的張福昇，專門收集老舊檜木屋拆除的廢棄木料，加以刨平後，燒烙製畫，傳達對火車與阿里山檜木的感情。

65歲的張福昇談起鐵路與檜木文化，總是滔滔不絕，他說自己在嘉義後驛「黑金町」出生，當地因囤積大量的火車燃煤，日本人見黑煤在陽光下閃閃發光，好像黑金，就稱當地為「黑金町」，台灣光復後改稱「黑金段」。

喜歡「講古」的張福昇說，嘉義火車站以前是台鐵貨運大站，也是阿里山森林鐵路、台糖鐵路北港線起站，他小時候打開窗戶，可以同時看到台鐵縱貫線、阿里山線、糖廠小火車等不同車種，「非常過癮」。

張福昇說，他的父親張錦田是鐵路局員工，他們3兄弟中，有2個也都在鐵路局工作，目前都已退休。他們住在後驛的「磅亭」（磅秤站），附近有「小澎湖」、「小副瀨」等聚落，居民都是來自澎湖、東石副瀨等地，自成一個個同鄉的小聚落。

喜歡音樂、繪畫、雕刻的張福昇，平常就愛信筆塗鴉。談起玩檜木的淵源，除了從小住檜木屋、對檜木有濃厚的感情外，「1997年7月1日阿里山神木倒伏是一個主要機緣」。

他說，當年阿里山神木倒伏後，有朋友從山上帶回一小塊神木殘材，他驚訝的發現，有3000年歷史的檜木殘材，竟然芳香無比，也因此勾起了童年回憶。

後來，嘉義市有些日式檜木老房子拆除改建，檜木廢料沒人要，或被當成柴火燒掉，他覺得很可惜，就開始蒐集檜木廢料，加工磨成一些小器物、小飾物送人，沒想到獲贈者都愛不釋手。

5年前，張福昇開始接觸燒烙畫，他無師自通，買了一套電烙筆，在刨平的檜木板上作畫，利用電烙鐵的溫度，燒烙出濃淡、深淺不一的圖樣，每幅畫都是獨一無二的藝術品，不僅自娛娛人，還被嘉義市博愛社區大學聘為創意木工DIY講師。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070216

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