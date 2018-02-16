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樂齡老人玩燒烙畫 製成檜笛聲悠揚

發稿時間：2018/02/16 11:01

最新更新：2018/02/16 11:48

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鐵路局退休工程師張福昇（圖）在嘉義火車站後驛成立「檜木燒烙發展中心」，專門收集老舊檜木屋拆除的廢棄木料，加以刨平後，燒烙製畫，傳達對火車與阿里山檜木的感情。中央社記者江俊亮攝　107年2月16日鐵路局退休工程師張福昇（圖）在嘉義火車站後驛成立「檜木燒烙發展中心」，專門收集老舊檜木屋拆除的廢棄木料，加以刨平後，燒烙製畫，傳達對火車與阿里山檜木的感情。中央社記者江俊亮攝　107年2月16日

（中央社記者江俊亮嘉義市16日電）嘉義市「檜木燒烙發展中心」負責人張福昇，平日也愛吹陶笛，他教導樂齡老人製作檜笛，並在檜笛上燒烙，讓「檜木也能唱歌」。

張福昇位於嘉義鐵道藝術村後方的工作室，掛滿各式各樣的檜木燒烙畫，創作題材包括阿里山神木、蒸汽火車、眠月石猴、玉山、台鐵火車、地方風物、山水小品、佛像等，可謂琳琅滿目。

他說，燒烙是以電烙筆在木板上作畫，用燒燙的電烙筆表現勾、畫、貼、染、抹、擦等各種技法，呈現似浮雕又有繪畫風格的作品，由於工具簡單，因此初學者很容易上手。

除了在檜木板上燒烙畫外，張福昇也帶領嘉義市博愛社區大學的樂齡老人創作檜笛，利用舊屋拆下來的廢棄檜木料，經過刨平、裁切、磨光等程序後，製成檜笛，並在檜笛上燒烙出自己喜歡的圖案。

75歲的林美華是博愛社區大學學員之一，她與樂齡老人們跟隨張福昇學檜木燒烙畫，也學吹奏檜笛，她們在自製的檜笛上燒烙， 一起吹奏台灣民謠「望春風」、「雨夜花」，動聽悅耳的曲調，讓聞者感受到樂齡老人的活力。

林美華也是檜木愛好者，她說自己是在大陸蘇州出生的台灣人，小時候住在斗六糖廠宿舍，糖廠宿舍所散發出的濃濃檜木香味，就是6個兄弟姊妹成長的記憶。

她說，小學5年級時全家搬到嘉義市，當時嘉義市林森路是木材街，有親戚在林森路開鋸木工廠，她們兄弟姊妹必須輪流到親戚家搬檜木「角仔」（殘材）回家當柴火。

林美華表示，台灣早已禁伐檜木，並立法保育，如今想起小時候拿檜木當柴火燒的感覺，彷彿還能聞到那濃烈的檜木香，「真是奢華的享受」。

民國88年自嘉義稅捐處退休的林美華，自93年起在嘉義史蹟資料館擔任義工。她說，史蹟資料館是日治時代的嘉義神社齋館，全館以阿里山檜木建造，退休後還能在古色古香的市定古蹟工作，「想起來跟檜木還真有緣」。

她說，阿里山檜木是台灣「國寶級」樹種，嘉義市過去是阿里山木材集散地，如今以拆屋的舊檜木廢料燒烙作畫，不僅不會破壞森林生態，也讓檜木廢料得以充分再利用，能與同好共同燒烙、一起吹奏檜笛，感情也更濃。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070216

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