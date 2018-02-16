檜木燒烙畫達人 駐村創作實用性高

嘉義市「檜意森活村」駐村藝術家呂佩真（圖），擁有國畫、書法底子，她以電烙筆在檜木板上創作，描繪出有國畫風格的檜木燒烙作品。中央社記者江俊亮攝 107年2月16日

（中央社記者江俊亮嘉義市16日電）嘉義市「檜意森活村」駐村藝術家呂佩真，利用檜木廢材裁切成小段再加工，燒烙可愛動物小飾品，每件都獨一無二，且具實用性。



呂佩真開設的「數星星檜木燒烙」工作室走文創風，創作的檜木燒烙藝品包括燈具、吊飾、名片盒、鑰匙圈、存錢筒、杯墊、名牌等，精緻小巧而實用。



她自行設計的工作室logo是一隻松鼠，由松鼠構成英文「星星」（Star）圖形，松鼠蓬鬆彎曲的尾巴是英文字母S，腳下的樹枝與葉子拼成另外3個字母，懷中抱的是一顆流星，乍看之下猶如松鼠在吃堅果。



有國畫、書法底子的呂佩真，從小就愛塗鴉，天生具浪漫性格，經常到阿里山觀星。學生時代就加入天文社團的她說：「不管心情好不好，仰望浩瀚無垠的星空，本身就是一件賞心樂事。」因此將工作室取名為「數星星檜木燒烙」。



呂佩真除了自己喜歡上山觀星、享受山林間的芬多精外，會接觸檜木燒烙，主要是因3年前有人到社區推廣燒烙畫，她一看到就很喜歡；剛開始用南洋杉練習，但發現用南洋杉燒烙，「顏色死黑，沒有層次感」。



後來，她加入「檜木燒烙發展中心」與同好一起研究，發現用檜木燒烙，不僅紋路優美，甚至能燒烙出偏紅、咖啡色等自然色澤，顏色優雅還有層次，就跟國畫很像。



她說，檜木燒烙純粹是廢材的再利用，只有年代久遠的檜木，才能燒出有層次、有質感的燒烙畫；一般人不了解，甚至質疑檜木燒烙會助長盜林歪風，其實剛砍下來的檜木油脂量多，一燒烙就會出油，根本無法用來進行燒烙創作。



喜歡小孩子的呂佩真，發現小朋友看到她燒烙的小動物時都很開心；她在進行燒烙創作時，也會為孩子們講故事，「看到孩子們開心，我自己更開心」。



她說，有一次客人拿著貓、狗的照片要求檜木燒烙，「那位客人一拿到燒烙畫就開始哭，讓我嚇一跳！」原來是客人為了紀念「天使貓、天使狗」，也讓呂佩真見識到檜木燒烙的「療癒」效果。



呂佩珍也在嘉義市博愛社區大學擔任「檜木燒烙」課程講師，她認為學習檜木燒烙的門檻很低，「基本上只要會拿筆就可以學」，尤其嘉義地區檜木廢料多，希望加以推廣，使檜木燒烙成為嘉義的特色。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070216





嘉義市「檜意森活村」駐村藝術家呂佩真，喜歡上山觀星、享受山林間的芬多精，她開設的「數星星檜木燒烙」工作室以松鼠為logo，巧妙地將英文「星星」（Star）圖形融入畫中。中央社記者江俊亮攝 107年2月16日