陳菊祈福走春發紅包 接棒參選人隨行

高雄市長陳菊（前左2）16日一早到龍池宮參拜，爭取接棒的市長參選人陳其邁（前右）等人隨行，和她一起發紅包並問候市民。中央社記者王淑芬攝 107年2月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）陳菊將在今年底卸任高雄市長，今年是她最後一次以市長身分發紅包。今天是年初一，陳菊一早就到龍池宮參拜，爭取接棒的市長參選人陳其邁等人隨行，和她一起發紅包並問候市民。



陳菊執政高雄市進入第12年，將在今年底卸任，今年是她最後一次發放高雄市長紅包。一如往常，她一早就到寺廟參拜，陪同者還有爭取民主進步黨市長初選出線的立委陳其邁、林岱樺和管碧玲等人，他們搶曝光也問候市民，積極尋求支持。



陳菊祈福神明加持總統蔡英文推動改革順利、國泰民安。



另外，也有意爭取市長寶座的民進黨立委趙天麟，其走春請益第一站是拜訪前高雄市議長陳田錨，盼陳田錨提供建言。



趙天麟表示，請益無黨派之別，推崇陳田錨是高雄政壇的常青樹，他認為發展經濟，包括兩岸和國際事務，都要更開放才有助於招商引資。



值得一提的，依據傳統習俗，不少人會在大年初一先到寺廟祈福走春，也有民眾到人氣景點踏青。



高雄市才剛完工啟用的「崗山之眼」天空廊道遊客絡繹不絕，這處獲得「孤獨星球」（Lonely Planet）旅遊指南推薦的景點，2月4日啟用以來，短短兩星期累計逾5萬名遊客造訪，今天人氣搶搶滾，壽山動物園也不遑多讓，2月份動物主打星超萌霸主羊駝更是人氣破表。（編輯：梁君棣）1070216